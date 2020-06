Hemmingen

Metallwände an der B-3-Ortsumgehung bei Arnum ziehen die Blicke von Fahrern und Passanten auf sich. Sie ragen aus dem Boden heraus nahe der Stelle, in der die neue Umgehungsstraße auf die heutige B 3 in Richtung Pattensen münden wird. Schon wieder Wasserprobleme wie an der Senke zwischen Hiddestorf und Arnum? Erfreulicherweise nicht. Dann also moderne Krötenschutzzäune? Die Amphibien wandern, aber nicht in diesem Bereich. Ulrich Schmidt-Kania, Mitarbeiter im Geschäftsbereich Hannover der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, nennt des Rätsels Lösung: Es sind Hamsterschutzzäune.

Der Schutzzaun prägt das Bild der Umgehungsstraße. Quelle: Torsten Lippelt

Die bedrohten und geschützten Tiere sollen vor den Fahrzeugen auf der Trasse geschützt werden, deren Verkehrsfreigabe für Herbst geplant ist. Die Nagetiere dringen bis zur Metallwand vor und werden von dort bis zu einem sicheren Durchlass geleitet. Der Hamster schaut dann – im wahrsten Sinne des Wortes – in die Röhre, denn durch eine solche kann er sich unterhalb der Fahrbahn bewegen. Die Kröten, die an anderer Stelle der etwa sieben Kilometer langen Umgehungsstraße einen Tunnel unter der B-3-neu haben, seien da anspruchsvoller, weswegen diese Unterführung mit Erdboden ausgelegt sei, erläutert Schmidt-Kania.

Der etwa zwei Kilometer lange Hamsterschutz bis in die Nähe der Landesstraße zwischen Ohlendorf und Arnum hat seinen Preis: Er kostet rund 150.000 Euro. Das Projekt ist abschnittsweise ziemlich einseitig. „Die andere Seite ist vernässt, dort halten sich keine Hamster auf“, sagt Schmidt-Kania. Wo sich der Hamster tummelt, davon weiß die Behörde aufgrund von sogenannten Bewegungskarten.

Die Metallwände an der B-3-Ortsumgehung bei Arnum sollen Feldhamster schützen. Quelle: Torsten Lippelt

Der Hamster spielt nicht erst jetzt eine Rolle: In den dunklen Monaten des Jahres mussten Schmidt-Kania zufolge stets die Erdarbeiten in den Hamstergebieten ruhen – die Tiere hielten Winterschlaf. Die Gesamtkosten für den Kleintierschutz für die Ortsumgehung Hemmingen beziffert er auf etwa eine Million Euro.

Schon vor dem Bau waren etwa 60 Feldhamster von Hemmingen nach Linderte umgesiedelt worden. Als Willkommensgruß hatte ein Landwirt 2016 ein 53.000 Quadratmeter großes Feld mit Luzernen und Weizen bepflanzt. Der europäische Artenschutz macht die Umsiedlung zur Bedingung für den Straßenbau.

Der Feldhamster fühlt sich offensichtlich rund um Hemmingen wohl. Quelle: Uwe Anspach/dpa (Symbolbild)

Schutzzaun für Feldhamster

Auch als der Bau der Ortsumgehung beginnen sollte, wirbelten die Nagetiere den Zeitplan durcheinander. Die rund 500 Meter lange Kreisstraße zwischen der Kreuzung mit der Gaststätte Mutter Buermann und dem Kreisel am Real-Markt in Devese konnte erst 2017 und damit Wochen später als geplant gesperrt werden. Als Gründe nannte die Landesbehörde damals Hamsterbauten, die zu Beginn der Erdarbeiten im Spätsommer an der Weetzener Landstraße (K 221) gefunden worden waren, gefolgt von „unerwartet ergiebigen“ archäologischen Befunden.

Dass sich der Hamster in Hemmingen so wohlfühlt, dürfte unter anderem am lockeren und nicht zu steinigen sowie trockenen Boden liegen. Zu diesem Ergebnis kam das 2007 von der Stadt Hemmingen in Auftrag gegebene Feldhamster-Schutzkonzept. Ein Gutachten der Region Hannover 2008 sowie die Aussagen im Landschaftsrahmenplan von 2013 bestätigen dies.

Von Andreas Zimmer