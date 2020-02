Schüler zeigen ihren Film über Sinti und Roma im März

Hemmingen/Hannover

Aus sieben Stunden Material werden 90 Minuten: Im März hat der Film von Schülern aus Hemmingen und Breslau (heute Wroclaw) Premiere. Bei dem internationalen Projekt haben elf KGS-Schüler des elften und zwölften Jahrganges in Hemmingen-Westerfeld sowie zehn Schüler vom neunten bis zwölften Jahrgang des polnischen Gymnasiums in den vergangenen Monaten gemeinsam einen Dokumentarfilm gedreht.

Der Film wird zurzeit im Medienzentrum der Region Hannover am Altenbekener Damm geschnitten. Unter dem Thema „Celebrate Diversity“ (Feiere die Vielfalt) geht es um die gesellschaftliche Identität und Zugehörigkeit, aber auch um die Ausgrenzung der Minderheiten der Sinti und Roma aus den europäischen Mehrheitsgesellschaften.

Schüler drehen Film über Roma und Sinti

Die am Projekt beteiligten Schüler waren dazu bereits im Oktober 2019 gemeinsam mit Dreharbeiten und zahlreichen Interviews in und um Hannover unterwegs. Beim einwöchigen Gegenbesuch der Hemminger Mitte Januar in Polen wurde dort nun die zweite Hälfte des Filmprojektes mit polnischen Aussagen und Interviews realisiert.

Fachlich unterstützt wurden die Jugendlichen von Reinhold Baaske, KGS-Geschichtslehrer im Ruhestand, dessen KGS-Kollegin Vera Rüther und der polnischen Begleitlehrerin Tania Bergier, die auch für notwendige Übersetzungen zwischen Deutsch und Polnisch sorgte. „Der Film zeigt das Kennenlernen und das Ringen um Verständigung mit Mitgliedern dieser Minderheiten“, lobt der auch mit dem Schnitt befasste Baaske.

Film „Ich würd’ schon gern Roma bleiben“

Der Film zeige den Versuch, in einen Dialog über gesellschaftliche Identitäten und Vielfalt zu treten, neue Erfahrungen zu gewinnen und nationale Einstellungen zu hinterfragen und zu überwinden. Dabei gehe es auch um Eigen- und Fremdwahrnehmung von Ereignissen und Erfahrungen. „Außerdem war der Film eine gute Möglichkeit für die Jugendlichen beider Länder, sich bei einem inhaltlichen Projekt und weniger bei einer gemeinsamen Freizeit kennenzulernen“, erläutert Baaske.

In Hannover hatten der Besuch der Gedenkstätte Ahlem und einer früher sogenannten Zigeuner-Siedlung in Hildesheim dazugehört. In und um Hannover sowie an mehreren Schulen in Breslau führten die Schüler zudem auf Deutsch und Polnisch zahlreiche Interviews mit Sinti- und Roma-Mitgliedern. Aus einer Aussage in Hannover wurde dann auch der Titel des Dokumentarfilms gewählt: „Ich würd‘ schon gern Roma bleiben“. Finanziert wurde das Projekt als Förderprogramm für internationale Schul- und Jugendprojekte von der Stiftung EVZ (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft), dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk und dem Medienzentrum der Region Hannover.

Premiere ist im März

Die Filmpremiere unter Teilnahme der Hemminger Schüler beginnt am Sonntag, 8. März, um 15 Uhr im Saal der Gedenkstätte Ahlem an der Heisterbergallee 10. Der Film ist in drei Varianten – auf Deutsch, auf Polnisch und kombiniert – erstellt und auch untertitelt worden. Wegen der Reisekosten können die polnischen Schüler bei der Premiere am 8. März nicht dabei sein. In Polen wird der Film Ende März oder Anfang April gezeigt.

Von Torsten Lippelt