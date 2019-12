Deutsche und polnische Schüler stellen ihren Schulalltag vor

Hemmingen

Zum inzwischen vierten Mal seit 2016 hat die KGS Hemmingen für 16 Schüler aus dem elften und zwölften Jahrgang der Carl-Friedrich-Gauß-Schule und 23 polnischen Schülern aus Środa Ślaska einen interkulturellen Workshop im Naturfreundehaus in Bielefeld organisiert. Lehrerin Vera Rüther und ihr Kollege Stephan Barlag betreuten die Aktion.

Auf dem Programm standen interkulturelle Kompetenz, Kommunikation und Teambuilding. Der deutsch-polnische Jugendworkshop trug den Titel „Schmidt trifft Kowalski“. So heißt ein deutsch-polnisches Fernseh-Magazin zu Themen aus Alltag, Politik und Kultur beider Länder. Finanziert wurde der Workshop vom deutsch-polnischen Jugendwerk.

Deutsche und Polen kommunizieren mit Händen und Füßen

In Ermangelung passender Worte in der jeweiligen Landessprache haben die Jugendlichen „oft mit Händen und Füßen untereinander kommuniziert“, sagt Rüther. Gearbeitet wurde in länderübergreifenden Kleingruppen. Die deutschen Schüler lernten mit und von ihren polnischen Altersgenossen auch gemeinsam einen in Polen beliebten Volkstanz, und es gab einen Einblick in den Ablauf der in Polen vor den Abiprüfungen liegenden Abibälle. Die Polen stellten auch ihre Heimatstadt Środa Śląska – das frühere schlesische Neumarkt, westlich von Wroclaw/ Breslau – vor. Die deutschen Schüler ihrerseits spielten den Schulalltag von drei verschiedenen Schülern nach, um ihren neuen Freunden einen Einblick in den deutschen Schulalltag zu geben.

Nach einem gemeinsamen Abendessen am letzten Tag des Projekts begleitete die polnische Gruppe die KGS-Schüler zum Bahnhof, wo es einen zum Teil tränenreichen Abschied gab. Ein Wiedersehen ist jedoch bei der geplanten Fahrt nach Polen des 11. Jahrgangs im März 2020 geplant.

Einige Schüler sind schon seit Jahren dabei

Auf einem Seminar in Bonn hatte Rüther vor vielen Jahren eine polnische Lehrerin kennen gelernt und mit dieser im Jahr 2010 erstmals einen gemeinsamen Workshop, damals mit einem Gymnasium in Breslau, organisiert. Seit vier Jahren findet nun alljährlich im Naturfreundehaus in Bielefeld ein einwöchiger Workshop von KGS-Schülern mit Schülern aus Środa Śląska statt – stets mit der gleichen Schule und Lehrern, oft sind polnische Schüler bereits zum zweiten oder dritten Mal dabei. „Spannend ist, dass die Schüler, wenn sie zusammen sitzen, optisch in ihrer Mode kaum zu unterscheiden sind. Und dass sie in gemeinsamen Gesprächen schnell zum Teil bestehende Vorurteile über die Menschen der anderen Nation beilegen – ob es nun um Pünktlichkeit oder Diebstahl auf der einen oder anderen Seite geht“, freute sich Rüther über die gegenseitigen Lerneffekte.

„Wir haben viel getanzt, gelacht und gelernt“

„Ich finde es immer wieder spannend, zu sehen, wie zwei verschiedene Kulturen und Länder sich durch so einen Workshop vermischen“, sagt die Hemmingerin Svea Herbert (17). Mitschüler Thore Kessal (17) ergänzt, dass die gemeinsame Arbeit viel Spaß gemacht habe. „Es ist schön, wenn man durch einen solchen Austausch neue Kontakte knüpfen kann. Das ist schließlich das Ziel“, sagt er. Auch Philine Brisken (16) ist begeistert: „Ich habe wundervolle Menschen kennen gelernt dürfen, habe mein Polnisch verbessert und Kontakte für mein Leben knüpfen dürfen. Wir haben viel getanzt, gelacht und gelernt.“

