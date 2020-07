Hemmingen

Das Streitthema Schottergärten bewegt in Hemmingen weiter die Gemüter. Die Stadt hat jetzt in ihrem Mitteilungsblatt noch einmal nachgelegt und wirbt erneut darum, auf Pflaster-, Schotter-, Kies- und Splittflächen in Vorgärten zu verzichten. Die Verwaltung appelliere also nach wie vor an die Vernunft der Einwohner, so hatte es Bürgermeister Claus Schacht jüngst formuliert. Neu ist, dass die Verwaltung „ermutigt“, wie sie es vorsichtig ausdrückt, bereits vorhandene Flächen zurückzubauen.

Die Verwaltung hatte bereits Mitte Juni via Medieninfo an die Bürger appelliert, keine Schotterflächen anzulegen. Zwischenzeitlich waren diese auch Thema in der Ratssitzung, und es gab Leserbriefe in dieser Zeitung. Die Ratskoalition von SPD und CDU kündigte einen Antrag an, der darauf abziele, dass in künftigen Bebauungsplänen keine Schottergärten erlaubt seien.

Der Fachbereich Bau und Umwelt macht nun deutlich: „Der Wegfall der Fähigkeit zur Wasserspeicherung wirkt sich bereits jetzt in verschiedenen Bereichen Hemmingens negativ aus.“ Weil der Boden nicht ausreichend Wasser aufnehmen könne, staue sich bei starkem Regen Wasser auf den Straßen und Grundstücken, bevor es in die Kanalisation abfließen könne.

Die Verwaltung verweist nicht nur auf ökologische, sondern auch auf rechtliche Aspekte. Mancherorts werde die sogenannte Grundflächenzahl im Bebauungsplan überschritten. „Diese gibt den Versiegelungsgrad eines Grundstücks an. Des Weiteren gibt es die allgemeine Vorschrift der niedersächsischen Bauordnung, wonach unbebaute Grundstücksflächen regelmäßig als Grünfläche hergerichtet werden müssen. In beiden Fällen läge bei Zuwiderhandlung ein Verstoß gegen das öffentliche Baurecht vor. Die Stadt gehe bei den öffentlichen Grünflächen mit gutem Beispiel voran, macht der Fachbereich deutlich.

