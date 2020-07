HIddestorf

Wegen eines Rauchalarms ist die Feuerwehr am Sonnabend um 12.52 Uhr zur Kindertagesstätte an der Schulstraße in Hiddestorf gerufen worden. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch weder Rauch noch Feuer feststellen. „Nach einer Viertelstunde wurde die Einsatzstelle an den Hausmeister übergeben“, berichtet Sebastian Hillert, stellvertretender Sprecher der Hemminger Stadtfeuerwehr. Die Brandmeldeanlage, die den Alarm gemeldet hatte, sei zurückgestellt worden. Im Einsatz waren 32 ehrenamtliche Helfer mit sechs Fahrzeugen der Ortsfeuerwehren Hiddestorf/Ohlendorf und Arnum.

Nach Angaben Hillerts war es der dritte Fehlalarm in der Einrichtung in diesem Monat, einen weiteren gab es am 28. Mai. Zur Ursache für die Fehlmeldungen konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Das Gebäude sei mit einem Rauchansaugsystem ausgestattet, die Luft werde aus den verschiedenen Kita-Räumen zur zentralen Meldeanlage im Dachgeschoss zusammengeführt und erst dort analysiert. Aufgrund dieser Technik sei nicht feststellbar, woher die Partikel stammen, die den Alarm möglicherweise ausgelöst haben.

Von Johannes Dorndorf