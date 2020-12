Hemmingen

Die Hemminger sollen schneller im Internet unterwegs sein. Glasfaser lautet das Zauberwort. Thomas Heitmann, einer der beiden Geschäftsführer des hannoverschen Telekommunikationsunternehmen HTP hat die Pläne jetzt im KGS-Forum dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt vorgestellt. Wir fassten die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen.

Wie schnell wird die Internetverbindung ?

Es sollen via Glasfaser mindestens ein Gigabit pro Sekunde sein. Vielerorts ist es bisher die Hälfte, also höchstens 500 Mbit/s.

Brauche ich das überhaupt?

Das kommt darauf an, wie und mit wie vielen man das Internet nutzt. Der Normalbürger, der auf sozialen Netzwerken unterwegs ist und E-Mails verschickt, für den reichten vielleicht 16 Mbit/s. Im Homeoffice und beim Streamen von Filmen sind mindestens 50 Mbit/s empfehlenswert, sonst ruckelt oder stoppt der Film. Wer aufwendige Onlinespiele nutzt, braucht mindestens 100 Mbit/s.

Wann ist mein Stadtteil an der Reihe?

In Harkenbleck, Hiddestorf und Ohlendorf will HTP 2021 mit der Vermarktung beginnen. Die Arbeiten sollen bis Mitte 2022 beendet sein. Dann folgen bis 2026 die restlichen Stadtteile. Das wären dann laut HTP insgesamt fast 6000 sogenannte Anschlussadressen mit 9500 Wohn- und 750 Gewerbeeinheiten. Mancherorts ist schon die Konkurrenz unterwegs, zum Beispiel zurzeit Avacon Connect im Gewerbegebiet am Hohen Holzweg in Arnum. Finden sich genügend Interessenten, will Avacon Connect auch Höchstgeschwindigkeiten im Gewerbepark in Hemmingen-Westerfeld und Devese anbieten.

Bessere Breitbandversorgung für Hemmingen: Das Unternehmen HTP stellt im Ausschuss im KGS-Forum seine Pläne für die nächste Generation des Internets vor. Links sitzt Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung. Quelle: Andreas Zimmer

Ist es egal, wie viele Haushalte bei HTP mitmachen?

Nein. Heitmann spricht von einer Vorvermarktungsquote von 40 Prozent in jedem Stadtteil, damit der Netzausbau für HTP wirtschaftlich sei.

Ist es entscheidend, ob man am Beginn oder Ende einer Straße wohnt?

Überall soll möglichst die gleich schnelle Internetverbindung sein. Zurzeit sieht es anders aus. Dirk Fahlbusch ( SPD), stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt, sagte, er wohne am Ende einer Straße in Arnum und hätte gern 100 Mbit/s, bekomme aber nur 50 Mbit/s.

Mein Haus liegt von den anderen Wohnbauten etwas entfernt. Muss ich einen Aufpreis zahlen?

Möglicherweise ja. Für alle anderen sei der Anschluss in der Regel kostenlos, auch für Schulen und Volkshochschulen, sagte Heitmann.

Gibt es unterschiedliche Tarife für Privathaushalte und größere Gewerbetreibende?

Ja. Gewerbegebiete würden aber separat betrachtet, sagte Heitmann. HTP werde sein Netz auch anderen Wettbewerbern anbieten.

Wie viel Geld will HTP investieren?

Es sind 17,6 Millionen Euro unter anderem für den Tiefbau und die Technik. „Wir müssen in jeden Bürgersteig rein“, sagte Heitmann.

Ein Kabelbündel aus Glasfaser. Quelle: dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Was hatte der Ausschuss für Fragen an den Geschäftsführer?

Holger Falke (DUH) zum Beispiel erkundigte sich nach dem Anschluss an mehrere Wohnungen in einem Haus. Sind es bis zu drei Wohnungen, verläuft die Glasfaserverbindung Heitmann zufolge bis zum heutigen Telefonanschluss oder zum jeweiligen Router. Sind es mehr als drei Wohnungen, sollen, wenn der Eigentümer nicht auf Glasfaser umstellt, bestehende Kupferleitungen für 500 Mbit/s optimiert werden.

Ulrike Roth ( Bündnisgrüne) verwies auf Äußerungen der Stadtverwaltung, nach denen für viele Gewerbetreibende die vorhandene Internetverbindung ausreiche. Heitmann nannte die Corona-Pandemie und den Schub, den sie für die Digitalisierung ausgelöst hat: „Jeder hat jetzt gemerkt, was für ein Bedarf da ist.“

Doris Linkhof ( CDU) fragte, welche Informationswege das Unternehmen gehen werde. Heitmann zufolge reicht das Spektrum von der Hauswurfsendung über die Telefonakquise bei Stammkunden bis das Von-Haus-zu-Haus-gehen sowie Neukundenwerbeaktionen für Vereine.

Wie bewertet denn die Stadt die Breitbandversorgung bisher?

Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030 für Hemmingen heißt es dazu: „Im Bereich der digitalen Infrastruktur ist Hemmingen prinzipiell gut aufgestellt, da durch verschiedene Ausbaumaßnahmen der vergangenen Jahre in allen Ortsteilen mindestens ein Angebot eines Telekommunikationsanbieters für gute (DSL) bis sehr gute (VDSL) Internetanbindungen vorhanden ist. Teilweise besteht auch die Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Anbietern und unterschiedlichen Systemen.“

