Scheiben von Wartehäuschen zerstört – sind Jugendliche die Täter?

Hemmingen-Westerfeld

Unbekannte haben an der Buswendeschleife der KGS Hemmingen mehrere Glasscheiben zerstört und einen Schaden von rund 3000 Euro angerichtet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Nach einem Hinweis am Sonnabend überprüften Beamte des Polizeikommissariats Ronnenberg den Zustand des Wartehäuschens. Sie stellten fest, dass insgesamt fünf der großen Scheibenelemente komplett zerstört waren. Bei Befragungen in der Nachbarschaft berichteten Anwohner, dass in der Nacht von Freitag auf Sonnabend auf dem KGS-Gelände mehrere Jugendliche laut gefeiert hätten. Die Polizei vermutet, dass einer der Jugendlichen oder mehrere aus der Gruppe die Scheiben zerschmettert haben.

Strafverfahren eingeleitet

Mitarbeiter des städtischen Bauhofs entfernten die erhebliche Menge an Scherben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 5170 oder der Polizeistation Arnum unter Telefon (05101) 854330 zu melden.

Von Kim Gallop