Arnum

„Es geht los“, sagt Malte Twenhövel, Projektleiter bei der Niedersächsischen Landgesellschaft. Das Sanierungsprogramm für Arnum-Mitte beginnt. Diese Zeitung fasst die wichtigsten Fragen zum millionenschweren Städtebauprojekt in Hemmingens größtem Stadtteil zusammen.

Warum ist die Sanierung notwendig?

Die neue B 3 wurde im November 2020 eröffnet, deswegen werden Teile der Ortsdurchfahrt auf der B-3-alt in Arnum neu gestaltet. Sie soll attraktiver und die Situation für alle Verkehrsteilnehmer verbessert werden, gleichzeitig soll noch etwas für den Klimaschutz getan werden. So sind unter anderem breitere Gehwege und mehr Pflanzen geplant, aber auch private Projekte sollen gefördert werden. Die Stadtverwaltung wird eine Förderrichtlinie erstellen, die im Rat beschlossen werden soll.

Wie geht es jetzt weiter?

Am 15. Juli soll der Rat die Sanierungssatzung beschließen. Aus ihr geht das genaue Sanierungsgebiet hervor. Für die Grundstücke in dem Gebiet gelten besondere gesetzliche Bestimmungen. Die Eigentümer und Eigentümerinnen sollen „in Kürze“ und „ausführlich“, so die Stadtverwaltung, angeschrieben werden.

Warum ist das Thema vor allem für Anwohner wichtig?

Anlieger sollen sich an den Kosten in dem sogenannten Sanierungsgebiet beteiligen, indem sie einen Ausgleich für die Wertsteigerung ihrer Grundstücke durch das Städtebauprojekt zahlen. Anwohner können aber auch Geld erhalten, indem sie bei dem Projekt mitmachen und zum Beispiel ihr Haus sanieren.

Wie können sich Bürger einbringen?

„Die Bürgerbeteiligung wird groß geschrieben“, sagt Bürgermeister Claus Schacht (SPD). Die erste Veranstaltung sei für Oktober geplant. In welchem Rahmen, hänge dann von der Corona-Lage ab. Ein früherer Termin sei wegen der Kommunalwahl im September nicht möglich. Twenhövel zufolge soll Ende 2020 ein Planungsbüro beauftragt werden, Entwürfe für die gesamte Strecke zu erarbeiten. Möglicherweise werde für den direkten Draht zum Bürger ein Baubüro errichtet.

Wie lange dauert die Sanierung?

Sie wird sich zehn bis zwölf Jahre hinziehen. Twenhövel sagte, die ersten Jahre würden „ruhiger“, da viel geplant werde. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich erst 2023 beginnen.

Wie viel kostet die Sanierung?

Es sind etwa 11,5 Millionen Euro. Die Kosten übernehmen zu je einem Drittel der Bund, das Land und die Stadt.

Macht die Stadtverwaltung bei dem Städtebauprojekt alles selbst?

Nein, dafür sei das Verfahren zu komplex, argumentiert sie, und hat die gemeinnützige Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG) als sogenannten Sanierungsträger beauftragt. Hauptgesellschafter der NLG ist das Land. Die NLG ist auch Ansprechpartner für die Bevölkerung.

Abschlussgespräch im Rathaus nach der jüngsten Ortsbegehung (von links): Fachbereichsleiter Axel Schedler, Bürgermeister Claus Schacht, NLG-Geschäftsstellenleiter Andreas Kutscher und NLG-Projektleiter Malte Twenhövel. Quelle: Stadt Hemmingen

Wie bewertet die NLG das Projekt?

Twenhövel sagte, es sei eine „riesige Chance“ für Arnum. Die Neugestaltung der vergleichsweise langen Ortsdurchfahrt mit dem Wechsel einer Straße vom Bund zur Stadt in einer Ortschaft nahe Hannover sei „extrem interessant“.

Ist die NLG zurzeit in der Region Hannover tätig?

Ja, auf der Hauptstraße Wennigsen und bei der Zentrumssanierung in Isernhagen.

Wird es den Arbeitskreis zu Arnum-Mitte weiter geben?

Er soll weiterhin intern tagen. Dazu gehören die vier Ratsfraktionsvorsitzenden, ein Vertreter der Gewerbetreibenden sowie Vertreter der Verwaltung und des Planungsbüros.

Wann übernimmt die Stadt die B-3-alt?

Das soll laut Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, zum Jahresende geschehen, spätestens zum 1. Januar 2022. Die Stadt kläre gerade mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, welche Reparaturen noch anfallen. Das Geld vom Bund dafür werde die Stadt aber in die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt stecken. Der Rat müsse eine sogenannte Übernahmeerklärung beschließen.

Wird die Stadt die gesamte Göttinger Straße übernehmen?

Nein, der Abschnitt von der Kreuzung an der Wilkenburger Straße bis zur Hiddestorfer Straße wird am Donnerstag, 6. Mai, zur Landesstraße 389. Das bedeutet, dass Umbauten in dem Bereich nicht gefördert werden, erläutert Schedler.

An wen können sich Arnumer und Arnumerinnen bei Fragen wenden?

Sie können die Stadtplanerin Angela Anders unter Telefon (05 11) 4 10 32 69 anrufen oder ihr eine E-Mail an angela.anders@stadthemmingen.de senden. Malte Twenhövel von der NLG ist unter (0511) 123208204 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer