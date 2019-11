Salon Herbert Royal kommt wieder in den bauhof

Hemmingen

Vor etwa einer Woche hatten sie Premiere im Hemminger Kulturzentrum bauhof und begeisterten bei einer Exklusivvorstellung für HAZ-Leser. Im Jahr 2020 werden auch andere Besucher in den Genuss kommen: Der Salon Herbert Royal tritt in der Einrichtung in Hemmingen-Westerfeld auf, dann gibt es auch Karten im freien Verkauf – im Gegensatz zu der jüngsten Veranstaltung. Diese war als Dankeschön für treue Abonnenten gedacht. Außerdem waren die Gewinner einer Verlosaktion dieser Zeitung und Ehrengäste eingeladen.

Salon Herbert Royal im bauhof

Nach der bisherigen Planung tritt der Salon Herbert Royal im Oktober 2020 im bauhof auf. Ein genauer Termin und das Programm sind noch unklar. Entsprechend gibt es auch noch keine Karten im Vorverkauf, teilte der bauhof mit. Bei dem Leserabend mit rund 100 Zuschauern hatte das Satirikersextett von HAZ-Redakteuren und -Autoren das Beste aus ihren Programmen von 2010 bis heute dargeboten. Es war so zuvor noch nirgendwo anders zu sehen.

Von Andreas Zimmer