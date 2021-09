Wilkenburg

Seit ein paar Tagen besteht in Hemmingen wieder die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, im Verein Ballett zu tanzen. Am Montag, 6. September, hat die noch junge Sparte des SV Wilkenburg in der Mehrzweckhalle ihr Training gestartet. „Nur wenige Tage nach der Sparte Kinderturnen hat auch unsere im vergangenen Jahr neu gegründete Ballettsparte ihren Trainingsbetrieb wieder aufgenommen“, sagt Vereinssprecher Martin Volkwein.

Iryna Sherenkovska (links) und Olena Arrago sind die Balletttrainerinnen des SV Wilkenburg. Quelle: Torsten Lippelt

Unter Leitung der erfahrenen Ballettlehrerin und staatlich geprüften Tanzpädagogin Olena Arrago und der zeitgleich aktiven Co-Trainerin Iryna Sherenkovska sind nun drei Gruppen der neuen Sparte in den Vereinsräumen an der Alten Dorfstraße aktiv. Schon beim Auftakt trainierten die nach Anfängern und Fortgeschrittenen in zwei Gruppen aufgeteilten Kinder und Jugendlichen zeitlich parallel.

In Anfängergruppe sind noch Plätze frei

In der mit passendem Trainingsboden ausgelegten Mehrzweckhalle probieren sich jeweils montags von 16 bis 19 Uhr die aktuell 13 Fortgeschrittenen im Alter von 8 bis 18 Jahren an speziellen Workout-Übungen und Sprüngen. Der früher auch für Aerobic genutzte kleine Raum auf der Empore der Halle gehört derweil für 45 Minuten der zurzeit noch kleinen Runde der Anfängerinnen. Für die Ballettsparte hat der Verein dort bereits im vergangenen Jahr eine Ballettstange anbringen lassen, nun kann sie auch regelmäßig genutzt werden.

Die Fortgeschrittenengruppe ist bereits ausgebucht. Quelle: Torsten Lippelt

„Unsere Fortgeschrittenengruppe ist gegenwärtig komplett. Aber Anfängerkinder bis zu neun Jahren können bei Interesse gern für ein Schnuppertraining und mehr vorbeikommen“, sagt Olena Arrago. Für nähere Informationen steht die Trainerin unter der Rufnummer (01577) 1821782 zur Verfügung. Weitere Trainingseinheiten für die Fortgeschrittenen finden jeweils freitags ab 16 Uhr auf der Empore statt.

Arnum galt früher als das „tanzende Dorf“

Ballett hat im Hemminger Stadtgebiet eine lange Tradition. Früher wurde der Ortsteil Arnum in Fernsehberichten auch „das tanzende Dorf“ genannt. Im Jahr 2015 musste die Sportliche Vereinigung (SV) Arnum jedoch ihre Ballettsparte schließen. Einstmals waren hier mehr als 400 Kinder und Jugendliche aktiv. Durch die Auflösung der SV-Sparte war Balletttanzen in einem Hemminger Sportverein in den vergangenen fünf Jahren so nicht mehr möglich gewesen.

Lesen Sie auch Ballett tanzen und Training beim Sportverein Wilkenburg mit Arrago

Damit die Leidenschaft für Schwanensee und Co. in Wilkenburg auch langfristig gelebt werden kann, wird beim Training stets auf die Einhaltung der bestehenden Corona-Regeln geachtet. „Der Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen, bis jede an ihrem Platz mit genügend Abstand zur nächsten Tänzerin ist. Und die Ballettstange wird regelmäßig desinfiziert“, sagt Olena Arrago.

Von Torsten Lippelt