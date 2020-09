Arnum

Die Sportliche Vereinigung (SV) Arnum hat am Sonntagvormittag die Fertigstellung ihrer neuen Mehrzweckhalle und die Erweiterung des Vereinsheims gefeiert. Rund 50 geladene Gäste besichtigten die Räume an der Hiddestorfer Straße.

„Vor fünf Jahren haben unsere Planungen zur Erweiterung hier begonnen. Am 27. September vergangenen Jahres hatten wir den ersten Spatenstich und am 6. März 2020 haben wir schon das Richtfest gefeiert“, sagte der Vorsitzende Harald Gries in seiner Begrüßungsrede. Seit dem 31. August werde die Halle wochentags für 13 Gymnastik-, Fitness- und Gesundheitssportkurse genutzt – von After-Work- und Functional-Fitness über Stretch & Relax bis zu Qigong und Yoga.

Erweiterung hat 1,2 Millionen Euro gekostet

Eigentlich wollte der Verein den 1,2 Millionen Euro teuren Anbau bereits im Juli feierlich eröffnen, doch Corona bremste die Festlaune aus. „Unsere Musikveranstaltung und die Saisoneröffnung mussten wir deshalb absagen. Jetzt können wir in dieser Form zumindest die Halleneinweihung feiern“, sagte Gries.

Der Vereinsvorsitzende erläuterte noch einmal die Gründe für den Bau: Man benötige die Räume nicht nur, um den 1750 Mitgliedern neue Sportangebote zu bieten, sondern auch wegen der Einführung der Ganztagsschule: Denn dann würden sich die freien Stunden in den Schulsporthallen noch weiter reduzieren.

Bürgermeister: „Besser kann man Geld nicht anlegen“

„Besser kann man Geld nicht anlegen: Ihr habt alles richtig gemacht“, befand Bürgermeister Claus Schacht, der Grüße und Glückwünsche von Hemmingens Rat und Verwaltung überbrachte. Lob sprach auch Dagmar Ernst vom Regionssportbund (RSB) aus: „Sehr sportlich, wie schnell Sie das hier hinbekommen haben.“ Als Gastgeschenk überreichte sie Gries einen der ersten RSB-Erste-Hilfe-Koffer, der Tipps und einen Leitfaden für die zunehmend durch Bürokratie erschwerte Vorstandsarbeit enthält.

„Respekt und Anerkennung“ bekundeten auch Henrik Schrader vom Vorstand des SV Wilkenburg und Gerd Gerlach, Vorsitzender des SC Hemmingen-Westerfeld. Gemeinsam mit den anderen Festgästen besichtigten sie das erweiterte und modernisierte Vereinsheim der SV Arnum. Neu ist nicht nur die lichtdurchflutete Mehrzweckhalle mit ihrer Fußbodenheizung auf der Westseite, sondern auch die Erweiterung von Umkleiden, Duschräumen und WC-Anlagen. Ergänzt wurde das Heim zudem um ein Geschäftszimmer und ein Archiv: Es sei Ehrenamtlichen nicht mehr zumutbar, dass die Akten einen Büroraum in einer Privatwohnung füllten, erläuterte Gries bei der ersten Führung.

Verein profitiert von Mehrwertsteuersenkung

Begleitet hat das Projekt das Arnumer Planungsbüro Richard. Die Finanzierung stemmte der Klub mit einem 750.000-Euro-Kredit bei der Sparkasse, für den die Stadt Hemmingen die Bürgschaft übernommen hat. Weitere 350.000 Euro erhält der Verein als Unterstützung von der Kommune. Der RSB fördert das Vorhaben außerdem mit einem Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro.

„Dank der coronabedingten Verringerung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 16 Prozent zum 1. Juli konnten wir die so gesparten rund 30.000 Euro in den Bau unserer neuen Gartenterrasse investieren“, sagte Gries. Davon profitiert auch Dimitris Karalidis, der am Freitag als neuer SV-Klubwirt das italienische Ristorante Buongiorno! eröffnete.

