100 Turnerinnen sind am Samstag bei einer internationalen Leistungsschau für rhythmische Sportgymnastik in Hemmingen angetreten. Organisiert hatte diese ein neuer Förderverein des SV Arnum.

Vorbereitung für die mit Ball, Keulen und Reifen begleiteten Auftritte der rhythmischen Sportgymnastik: Die jungen Turnerinnen der Jahrgänge 2010 bis 2015 wärmen sich in der Ballsporthalle am Hundepfuhlsweg in Arnum auf. Quelle: Torsten Lippelt