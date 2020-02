In Arnum sind sie ein Problem, aber auch an den Grundschulen in Hemmingen-Westerfeld und Hiddestorf: Die Rede ist von Elterntaxis, also Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und abholen. Die SPD/CDU-Ratskoalition schlägt nun offizielle Haltepunkte für Schüler vor.