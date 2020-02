Es ist eine besonders perfide Masche: Betrüger geben sich als Polizisten aus und wollen sich so das Vertrauen argloser Bürger erschleichen. Was man tun kann, um kein Opfer dieser Betrugsstrategie zu werden, wollen die Hemminger Polizei und die Sparkasse am 27. Februar bei einem Informationstag in Hemmingen-Westerfeld und Arnum zeigen.