Hemmingen

Es ist zu laut an der B-3-Ortsumgehung Hemmingen. Deswegen soll jetzt ein Runder Tisch gebildet werden. Den entsprechenden Antrag der Bündnisgrünen haben am Donnerstagabend im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt auch die drei anderen Fraktionen befürwortet. Der Runde Tisch soll unter anderem dem Dialog dienen und dem Sammeln von Ideen. Zu ihm gehören voraussichtlich ein bis zwei Vertreter von jeder Bürgerinitiative, zwei Teilnehmer jeder Ratsfraktion in Hemmingen und ebenfalls vom Bezirksrat Ricklingen, da die Ortsumgehung auch auf dem Gebiet der Landeshauptstadt verläuft und eine der Bürgerinitiativen aus Wettbergen ist.

Nur Anette Wnendt (SPD) enthielt sich am Donnerstag bei der Abstimmung. Sie verwies auf den Hemminger Ratsbeschluss vom März dieses Jahres, 30.000 Euro für eine sogenannte Machbarkeitsstudie auszugeben. Der Bezirksrat Ricklingen hatte in der vergangenen Woche beschlossen, dass sich Hannover an den Kosten beteiligt.

Anwohner klagen über mehr Verkehr auf Zubringerstraßen

Der Hemminger Verwaltungsausschuss wird für die Studie in einer vertraulichen Sitzung ein Leistungsverzeichnis erstellen. Dann können sich Büros bewerben, um auszuloten, was beim Lärmschutz technisch möglich ist, was er kostet und wie schnell die Maßnahmen umgesetzt werden können. Der Ausschuss regte am Donnerstagabend an, den vier Bürgerinitiativen entlang der im November 2020 eröffneten B-3-Ortsumgehung einen Entwurf des Verzeichnisses zu schicken, damit sie mögliche Änderungen und Ergänzungen vortragen können. Der Grund: Der Runde Tisch wird sich zum ersten Mal treffen, wenn der Verwaltungsausschuss das Verzeichnis voraussichtlich längst beschlossen hat.

Bürgermeister Claus Schacht empfahl einen „professionellen externen Moderator“ für den Runden Tisch. Ein Mitglied der Bürgerinitiative „Wer Straßen sät, wird Autos ernten“ erkundigte sich, ob auch Anwohner der Zubringerstraßen zur B-3-neu zum Runden Tisch eingeladen werden. Das Verkehrsaufkommen auf diesen Straßen sei deutlich gestiegen.

Zu wenig Zuhörerplätze im Rathaus

Das letzte Wort dazu hat ohnehin der Rat, der am 27. Mai tagt, doch im Ausschuss war die Tendenz erkennbar, es bei den Bürgerinitiativen zu belassen. Holger Falke (DUH) sagte, eine „offene Bürgerbeteiligung würde ausfasern“. Ulrike Roth (Grüne) sagte: „Wir wissen um die Problematik, aber eine Lärmminderung geht an den Zubringerstraßen nicht durch Wälle oder Wände wie an der B-3-neu, sondern zum Beispiel durch ein Tempolimit.“ Thema sollte auch nur der Lärmschutz an der B-3-neu sein und nicht etwa der Lärm an ohnehin stark befahrenen Strecken wie der Dorfstraße in Hemmingen-Westerfeld.

Alle Zuhörerplätze sind besetzt: In der Einwohnerfragestunde der Ausschusssitzung am Donnerstagabend tragen Bürgerinitiativen und Interessengemeinschaften ihre Anliegen zu unterschiedlichen Themen vor. Quelle: Andreas Zimmer

Da die Zahl der Zuhörerplätze wegen Corona auf 15 begrenzt war, konnten am Donnerstagabend nicht alle Interessierten ins Hemminger Rathaus zur Sitzung kommen. Darunter war auch Andrea Schirmacher, Sprecherin der Bürgerinitiative „Arnum. Lebenswert für alle“. 20 Minuten vor Beginn der Sitzung hieß es bereits, es dürfe niemand mehr hinein. „Wir bedauern es sehr, dass für Interessierte keine Möglichkeit geschaffen wird, zumindest in der Einwohnerfragestunde gehört zu werden“, sagt Schirmacher.

Die Sitzung war zwar hybrid, es wurden aber nur Ausschussmitglieder per Videokonferenz in den Ratssaal geschaltet. Zuvor hatten die Sitzungen im KGS-Forum stattgefunden, aber auch dort waren wegen der Pandemie höchstens 15 Zuhörer erlaubt.

Von Andreas Zimmer