Hemmingen

Timo Strache ist 18 Jahre alt und bereits Weltmeister. Im August gewann der junge Ruderer im bulgarischen Plovdiv bei der U19-Weltmeisterschaft im Doppelvierer das Finale. Der Weg dahin war schwer – und wird auch jetzt nicht leichter. Denn der Hemminger will sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. „Nächstes Jahr will ich wieder an der WM teilnehmen“, sagt er.

Dafür muss er hart trainieren. Zurzeit ist er zweimal täglich in seinem Einer auf dem Kanal in Ahlem unterwegs. Das rund 12.000 Euro teure und acht Meter lange Rennruderboot aus Carbon hat ihm sein Verein, der Hannoversche Ruder-Club von 1880, zur Verfügung gestellt. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Timo. Denn bislang hat er noch keine Sponsoren, die ihn bei den Ausgaben für seinen Sport unterstützen. Zusätzlich macht er zweimal die Woche Kraftsport und fährt gelegentlich Rennrad. Dann jedoch gleich 60 bis 70 Kilometer.

Lesen Sie auch SV Arnum verleiht 67 Sportabzeichen vom DOSB

Bevor der Gymnasiast, der die zwölfte Klasse der Carl-Friedrich-Gauß-Schule besucht, in diesem Jahr in den Bundeskader aufgenommen worden ist, hatte er bereits Medaillenplätze bei den Deutschen Jugendmeisterschaften belegt. Um zur Weltmeisterschaft mitfahren zu können, musste er sich zusätzlich über eine bundesweite Rangliste qualifizieren. „Da stand ich auf Platz drei“, berichtet er stolz.

Nominierung als Eliteschüler des Sports

Die Carl-Friedrich-Gauß-Schule hat Timo Strache in diesem Jahr gemeinsam mit der Judoka Sarah Ischt für die bundesweite Auszeichnung „Eliteschüler des Sports“ nominiert. Mit diesem Titel zeichnen der Deutsche Olympische Sportbund und die Sparkassen-Finanzgruppe seit 2009 jedes Jahr Schüler aus, die besondere sportliche Leistungen erbracht haben und durch ihre Persönlichkeiten Vorbilder für die Schüler an den Eliteschulen des Sports sein sollen. Demnächst entscheidet ein Regionalteam, wer von den insgesamt vier Kandidaten – zwei weitere sind von der Humboldtschule benannt worden – zum Bundesentscheid weitergeleitet wird.

Timo Strache trainiert mindestens einmal täglich in seinem Einer. Quelle: Stephanie Zerm

Mit zwölf Jahren das erste Mal im Ruderboot

Mit dem Rudern hat Timo bereits im Alter von zwölf Jahren begonnen. „Ich hatte zuvor gepaddelt und habe auf dem Maschsee immer die Ruderer bewundert, weil sie viel schneller waren“, erzählt der Oberstufenschüler. Also hat er beim Hannoverschen Ruder-Club mit dem Kinder-Rennsport angefangen – und hat mittlerweile auch seine Schwester mit dem Rudervirus infiziert. Die 16-jährige Pia ist ebenfalls in dem Verein Mitglied und nimmt auch erfolgreich an Wettkämpfen teil.

Mit seinem Boot gekentert ist Timo aber auch schon. „Das geht sehr schnell, weil die Rennboote sehr schmal und wackelig sind“, sagt er und betont: „Ich bin aber erst zweimal ins Wasser gefallen – und das ist schon ein paar Jahre her.“

In Plovdiv ist der 18-Jährige aus Hemmingen-Westerfeld dann mit seinem Team eine der schnellsten Zeiten gefahren, die Junioren in dieser Bootskasse überhaupt bislang erzielten. Fast hätte das Team sogar den Weltrekord geknackt, der vor zwei Jahren aufgestellt worden ist. „Hätten wir keinen Gegenwind gehabt, hätten wir das wahrscheinlich sogar geschafft“, sagt der 18-Jährige, der auf den letzten Metern, als sein Team schon deutlich vorne lag, noch um den Sieg bangte. „Ich dachte, jetzt nur nicht zu euphorisch werden und noch kurz vor dem Ziel einen Fehler machen und einen Krebs fangen.“ Denn dabei verkantet sich ein Ruderblatt im Wasser und wird weggeschlagen, so dass das Boot stark abgebremst wird.

Eltern sind bei jedem Wettkampf dabei

Um so größer war dann der Jubel, als das Team den Sieg davon trug. Zeit, um groß zu feiern, hatten die vier jungen Ruderer allerdings nicht. „Wir mussten noch am selben Abend unsere Sachen packen und sind bereits um ein Uhr nachts zum Flugplatz gefahren“, berichtet Timo, der zu allen Wettkämpfen von seiner Familie begleitet wird. Denn seine Eltern, die auch in Plovdiv dabei waren, sind seine größten Fans. „Wir sind sehr stolz auf ihn. Das ist eine herausragende Leistung“, sagt Vater Wolfgang Strache.

Gesehen hat Timo seine Eltern in Plovdiv allerdings kaum. Wegen Corona durften die Athleten nur unter sich bleiben. Auch von der bulgarischen Stadt hat er kaum etwas zu Gesicht bekommen. „Alles, was ich gesehen habe, war aus dem Fenster des Shuttle-Busses, mit dem wir immer vom Hotel zum Wettkampfort gefahren sind.“

Von den Strapazen der WM hat sich Timo, der zu Hause bereits einen ganzen Schrank voller Medaillen hat, mit seiner Familie bei einem zweiwöchigen Urlaub am Gardasee erholt. Dort ist er seinem zweiten Lieblingssport, dem Windsurfen, nachgegangen. Danach hat er wieder mit dem Training angefangen. Doch trotz aller sportlichen Pläne – Profisportler will Timo nicht werden. Nach seinem Abitur will er Maschinenbau studieren.

Von Stephanie Zerm