Wilkenburg

Die Römer-AG Leine lädt im August gleich zu zwei Informationsveranstaltungen am Römerlager in Henmingen-Wilkenburg ein. Um die Ästhetik und den Nutzen römischer Gärten geht es am Sonnabend, 3. August. So sollen römische Gärten nicht nur wegen ihrer Schönheit, sondern auch wegen der Nutzpflanzen sehr beliebt gewesen sein. Die Mitglieder der Römer-AG Leine zeigen alte Wandmalereien, die römische Gärten abbilden. Zugleich präsentieren sie auch die ersten Kräuter und Blumen, die sie selbst in dem neu angelegten Hochbeet am Infocenter beim Römerlager gepflanzt haben. Der von der Bürgerstiftung geförderte Lehrgarten soll im römischen Stil gestaltet werden.

Die ungleichen Brüder Drusus und Tiberius

Die zweite Veranstaltung ist am Sonnabend, 10. August, und dreht sich um die Brüder Drusus und den späteren Kaiser Tiberius. Beide spielten für die Präsenz der Römer in Germanien eine große Rolle. Dabei sollen die Stiefsöhne von Kaiser Augustus durchaus unterschiedliche Charaktereigenschaften gehabt haben, die sich in ihrem Wirken in Politik und Heerführung zeigten. Für interessierte Besucher werden Abgüsse von Kleinbüsten der beiden Brüder gefertigt.

Parkplätze sind am Friedhof vorhanden

Beide Veranstaltungen beginnen um 14 Uhr am Infocenter am Römerlager am Ende der Straße Dicken Riede. Die Römer-AG Leine bittet darum, dass die Fahrzeuge nicht vor den Kleingärten geparkt werden, sondern auf dem Parkplatz beim Friedhof an der Wilkenburger Straße.

Lesen Sie hier weitere Artikel über das Römerlager in Wilkenburg :

Region will Römerfunde sichern lassen

Bürger kämpfen für Römerlager

Römerlager: Von Wilkenburg bis Finnland

Von Tobias Lehmann