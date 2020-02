Region korrigiert Ortsschilder: Warum Devese plötzlich größer ist

Devese/Hemmingen-Westerfeld

Aus Devese raus, in Devese rein: Mancher Autofahrer mag sich über die neue Beschilderung wundern. Denn wer bei der Gaststätte Mutter Buermann auf die Brücke über die künftige B-3-Ortsumgehung fährt, sieht jetzt ein Ortsschild, dass er Devese verlässt, aber in rund 500 Metern wieder in Devese ist. Stand auf der anderen Seite der Brücke nicht bisher ein Schild, das den Ortseingang von Hemmingen-Westerfeld kennzeichnet? Korrekt, doch Devese ist eben größer, als es die bisherigen Ortstafeln vermuten ließen.

Devese beginnt am Borgwinkel, setzt sich östlich des Grabens beim Real-Markt fort und endet westlich des alten Dorfes. Nun wurden die Tafeln den tatsächlichen Grenzen angepasst. Die Straßenmeisterei Ronnenberg hat die insgesamt fünf neuen Schilder aufgestellt, alle auf der Weetzener Landstraße (K 221). Die anderen stehen auf der anderen Seite der Brücke, also in Richtung des Kreisels am Real-Markt, sowie zwischen diesem Kreisel und der B3. Anwohner brauchen weder ihre Adressen ändern noch sind Navigationsgeräte neu zu programmieren. Jahrelang hat der Arbeitskreis Ortsentwicklung im Bürgerverein Devese für die Anpassung gekämpft und sich nun still gefreut.

Schilder-Wirrwarr in Devese beendet

Bereits im Sommer 2017 hieß es bei der Region Hannover auf eine entsprechende Anfrage dieser Zeitung: „Wir sehen uns das vor Ort an.“ Zwei Jahre später musste der Hemminger Rat erst ein Signal geben, damit die Region die Schilder neu beschriftet und versetzt. Bei einigen Ratsmitgliedern kam die Aktion gar nicht gut an: Überflüssig, meinte zum Beispiel Kathrin Heise (DUH).

Dass es überhaupt Ortstafeln gibt, auch wenn man Devese nicht verlässt, hängt damit zusammen, dass es sich um eine Kreisstraße handelt – und die Brücke mit den beiden Kreiseln außerorts liegt. Eine ähnliche Situation gibt es auf einem anderen Abschnitt der Weetzener Landstraße: zwischen dem Lidl-Markt und dem Friedhof. Weil die Bebauung endet, endet somit auch die Ortschaft, heißt es von der Region.

Schilder an K 225 sind noch zu erneuern

Das Ende des Deveser Schilder-Wirrwarrs dürfte aber noch nicht das Ende der schwelenden Konflikte bedeuten. Aus mehreren Gründen fühlen sich manche Deveser seit Jahren von der Stadt nicht ernst genommen.

Und eines steht noch aus: Die Schilder an der Deveser Straße (K 225) müssen noch aufgestellt werden. Die Straße ist wegen des Baus der B-3-Ortsumgehung gesperrt. Bislang stand in Höhe der Straße Rehmenbreiten das Ortsschild Hemmingen-Westerfeld, doch auch dort wird man künftig von Devese erst einmal nach Devese fahren. „Die Ortstafeln werden aufgestellt, wenn die Brücke über die B-3-neu freigegeben wird“, erläuterte Sven Bertram, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, in der jüngsten Sitzung des Fachausschusses.

Zur Galerie Entlang der Weetzener Landstraße ist Devese jetzt besser ausgeschildert.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer