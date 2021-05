Hemmingen

Am Donnerstag, 13. Mai, ist Christi Himmelfahrt und damit Feiertag. Wird der Wochenmarkt früher aufgebaut? Ist das Rathaus am Freitag, 14. Mai, geöffnet? Dies und mehr geht aus unserem Feiertagswegweiser hervor.

Das Büntebad in Hemmingen-Westerfeld ist wegen der Corona-auflagen nur nach Terminvergabe geöffnet. Alle Plätze für Mai sind jedoch schon vergeben. Aus Hygienegründen sind in dem Hallenbad nur ein Haushalt oder ein einzelner Besucher mit einer Begleitperson nach Anmeldung erlaubt.

Die Familien- und Erziehungsberatungsstelle in Ronnenberg, die auch für Hemmingen zuständig ist, bleibt am Freitag, 14. Mai, geschlossen. Sie ist also erst ab Montag, 17. Mai, wieder unter Telefon (0511) 61623630 erreichbar.

Das Freibad in Arnum und das Strandbad in Hemmingen-Westerfeld sind noch geschlossen.

Die Stadtverwaltung ist am Freitag, 14. Mai, wie gewohnt geöffnet. Wegen der Corona-Auflagen kann das Rathaus in Hemmingen-Westerfeld aber nicht spontan aufgesucht werden. Fürs Bürgerbüro ist ein Termin unter Telefon (0511) 41030 zu vereinbaren. Für andere Anliegen ist der Kontakt mit den zuständigen Mitarbeitern möglich. Die Kontaktdaten stehen auf stadthemmingen.de. Unter (0511) 41030 ist auch ein Termin für den Besuch der Ausstellung der Künstlerin Monka Schmidt-Rinke aus Hemmingen-Westerfeld zu vereinbaren. Sie zeigt rund 30 Gemälde im Ratssaal und auf den Gängen der einzelnen Etagen. Die Schau läuft noch bis September.

Der Wochenmarkt auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld wird wegen des Feiertages einen Tag früher aufgebaut, also schon am Mittwoch, 12. Mai, von 7 bis 12.30 Uhr.

Eine Übersicht, welche Termine in Hemmingen wegen Corona ausfallen oder verschoben sind, finden Sie hier.

