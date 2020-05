Hemminger Rat regt Radweg für Südschnellweg an

Hemmingen/Hannover

Beim Ausbau des Südschnellweges in Hannover soll geprüft werden, ob auch eine Trasse für Radfahrer angelegt werden kann. Das fordern die vier Fraktionen im Rat der Stadt Hemmingen in einem Antrag, der in der Sitzung am Donnerstagabend einstimmig befürwortetet wurde. „Das heißt nicht, den Radweg um jeden Preis zu bauen“, betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Beismann.

Die Ratsausschüsse in Hannover hatten den Planungen für den Südschnellweg in der vergangenen Woche zugestimmt – ohne Radweg. Zu groß ist die Sorge in der hannoverschen Ratsmehrheit, den Bund zu verärgern. Während noch nicht einmal die Grünen in Hannover dem Radweg zustimmten, fordern die Hemminger Grünen, den Radweg einzuplanen. Bei einer Ausgabe von 360 Millionen Euro müsse dies drin sein, außerdem befinde sich die Planung noch am Anfang, sagte Ulrike Roth (Grüne).

In dem gemeinsamen Antrag der Hemminger Ratsfraktionen heißt es, mit dem Radweg, der parallel zum neuen Südschnellweg verlaufen soll, „könnte eine zusätzliche leistungsfähige Ost-West-Verbindung von regionaler Bedeutung entstehen, die insbesondere auch im Fall von Hochwasser eine Querung der Leineniederung ermöglicht“. Im Zuge des Planverfahrens gibt auch die Stadt Hemmingen eine Stellungnahme zu dem Bauvorhaben ab. Sie fordert außerdem, in einem Gutachten zu klären, welche Belastungen auf die Kleinstadt zukommen würden. Etliche Straßen seien durch den aktuellen Bau der Stadtbahnverlängerung schon stark belastet.

Der Ausbau des Schnellweges soll laut Plan Mitte 2022 beginnen. Die Arbeiten sind auf mindestens sechs Jahre angesetzt.

Von Andreas Zimmer