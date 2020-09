Hemmingen

„ Hemmingen ist nicht der Standort, der mit Ikea trumpfen kann.“ Mit diesen Worten hat SPD-Fraktionschef Jens Beismann das Konzept der Stadt für die Wirtschaftsförderung kommentiert, das der Rat jetzt einstimmig beschlossen hat. „Wir müssen also auf mehreren Etagen arbeiten.“

Das dürfte im Sinne von Gert Rönnau sein, der seit dem Jahr 2018 Wirtschaftsförderer der Stadt ist und sein erstes, vor etlichen Monaten vorgelegtes Konzept breit aufgestellt hat. Viel Spielraum bleibt nicht: Die Stadt ist im Hinblick auf ihre Fläche die kleinste in der Region Hannover. „Und der Zugriff auf vorhandene Flächen ist begrenzt“, merkte Beismann in der Ratssitzung an. Dennoch: „ Hemmingen lebt auf einem Fünf-Sterne-Plus-Niveau.“

Konzept für Wirtschaftsförderung : Das meinen CDU und Grüne

Welche Gewerbetreibende dies künftig anzieht, muss sich zwar erst noch zeigen. Der CDU ist wichtig, dass es sich bei dem Konzept um „Leitlinien“ handelt, wie der Fraktionsvorsitzende Ulff Konze betonte. Rönnau hatte zwar im Vorfeld immer wieder deutlich gemacht, dass das Konzept nicht in Stein gemeißelt sei, aber den Christdemokraten kam vor lauter Kreativzentren und Nachhaltigkeit die Bestandspflege zu kurz.

Klar sei hingegen, dass bei neuen Gewerbeflächen das Areal in der Verlängerung des Hohen Holzweges in Arnum vorrangig sei – der Hohe Holzweg mündet künftig in die B-3-Ortsumgehung – sowie in Devese östlich der B-3-neu. Der Verkehr auf der Umgehungsstraße soll ab November rollen.

Mit den Bündnisgrünen hingegen ist das Ausweisen neuer großer Gelände nicht zu machen. „Wir stimmen dem Konzept zu, gerade weil darin steht, Qualität im Bestand zu sichern“, sagte der Fraktionsvorsitzende Joachim Steinmetz. Die Stadt sollte erst abwarten, wie sich der Verkehr entwickelt, wenn die neue Umgehungsstraße fertig ist und auch die Stadtbahn bis Hemmingen-Westerfeld fährt. Letzteres ist für Ende 2023 vorgesehen.

Das sagt die DUH zum Konzept von Gert Rönnau

Einen Ansturm auf neue Gewerbeflächen sehen die Unabhängigen Hemminger (DUH) voraus. „Es wird einen Wettbewerb darum geben“, sagte Fraktionschef Wolf Hatje. Es gelte also, Kriterien für die Vergabe zu erstellen. Ansonsten finde die DUH im Konzept viele Ansatzpunkte wieder, mit denen sie sich identifizieren könne – wie den Schwerpunkt auf die vorhandene heimische Wirtschaft zu setzen. Existenzgründer nach Hemmingen zu locken sei „zukunftsorientiert“.

Der Konzeptentwurf blieb lange Zeit geheim. In einer öffentlichen Ausschusssitzung im Februar hatte Rönnau nur wenige Punkte angerissen. Erst sollten sich die Fraktionen mit dem Papier befassen, hieß es. Anfang Juni wollte er das Konzept komplett öffentlich vorstellen, doch es wurde Anfang September – auch wegen Corona. Der Arbeitskreis Ortsentwicklung im Bürgerverein Devese hatte daraufhin kritisiert, dass die Bürgerbeteiligung auf der Strecke bleibt. Ein öffentliches Bürgergespräch sei angebracht gewesen. Stattdessen wurde der Konzeptentwurf am 7. September in einem Fachausschuss das erste und einzige Mal öffentlich diskutiert sowie fast drei Wochen später im Rat beschlossen.

