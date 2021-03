Hemmingen

Das gab es noch nie: Noch nie hat der Hemminger Rat einen Haushalt mit 3,5 Millionen Euro Defizit beschlossen. Doch die Sitzung am Donnerstagabend war noch aus anderen Gründen besonders. Denn es war der erste Haushalt, in dem sich die Folgen der Pandemie niederschlugen. 3,2 Millionen Euro sind laut Verwaltung tiefrot, da coronabedingt. Der Etatentwurf der Stadt sah sogar ein Minus von 6,5 Millionen Euro vor.

Die Sitzung, wegen Corona von Februar auf Ende März verschoben, war zudem die erste hybride Ratssitzung: Zehn Ratsmitglieder, einschließlich der Ratsvorsitzenden Kerstin Liebelt und Bürgermeister Claus Schacht, waren im Saal im Rathaus, 14 Mitglieder waren per Videokonferenz dazugeschaltet, drei fehlten entschuldigt. Und angesichts einer üppigen Tagesordnung mit allein mehr als 30 Punkten im öffentlichen Teil begannen die Haushaltsreden erst gegen 22.20 Uhr – so spät wie nie. Da war mancher Teilnehmer und manche Teilnehmerin, einige in Winterjacken, schon durchgefroren, denn wegen Corona war in der insgesamt viereinhalbstündigen Sitzung bis 23.30 Uhr dauerhaft Durchzug – und das bei sieben Grad Celsius Außentemperatur.

Rat beschließt den Haushalt 2021

Die Ratskoalition von SPD und CDU sowie die Unabhängigen Hemminger (DUH) stimmten für den Haushalt und die Bündnisgrünen dagegen. Es war der letzte Haushalt in der laufenden Wahlperiode. Jede Fraktion hatte 15 Minuten Redezeit für ihre Haushaltsrede (In den Klammern steht im Folgenden, wie lange sie gedauert haben).

SPD

Ob die Ganztagsschule, der Medienentwicklungsplan oder die Feuerwehrgerätehäuser: Hemmingen investiere in diesem Jahr rund 20 Millionen Euro – eine in der Corona-Krise vergleichsweise hohe Summe, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Beismann. Dass die Stadt finanziell noch gut dastehe, liege auch am Hilfspaket von Bund und Land im Jahr 2020, deren Parameter für die Stadt Hemmingen günstig ausgefallen seien. Zu den Etatberatungen sagte Beismann: „Es gab eine sehr gute Diskussion über einzelne Punkte.“ Er erwähnte auch, dass es eine Woche vor der Ratssitzung ein interfraktionelles Gespräch gab (16:40 Minuten; Rede über Videokonferenz).

CDU

Angesichts der „riesigen Summen“, die zurzeit wegen Corona von Bund und Land bewegt werden, könnte der Eindruck entstehen, dass Geld keine Rolle spiele, wenn es denn politisch gewollt sei. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulff Konze sagte, dem sei aber nicht so und verwies unter anderem auf das prognostizierte Defizit von 15 Millionen Euro für Hemmingen im Zeitraum von 2021 bis 2025. Von der Abwasserbeseitigung über den Feuerschutz bis zur Kinderbetreuung: Die Stadt sollte besser darstellen, was welche Einrichtungen kosten, zum Beispiel auf Informationstafeln an Gebäuden. Je besser die Bevölkerung informiert sei, desto größer das Verständnis, wenn bestimmte Forderungen aus finanziellen Gründen nicht oder erst später verwirklicht werden können (11:45 Minuten, Rede im Saal).

Es brennt noch Licht im Rathaus: Es ging am Donnerstag schon auf 23.30 Uhr zu, da tagte der Rat immer noch. Quelle: Andreas Zimmer

DUH

Wolf Hatje, Fraktionschef der Unabhängigen, nannte die 20 Millionen Euro an Investitionen in diesem Jahr eine „irre große Zahl“. Es gebe aber auch viele hohe Summen bei den laufenden Posten wie bei der Abwasserbeseitigung. Es sei dem Rat bisher nicht gelungen, diese Leistungen, die auch das Leben in der Stadt ausmachen, „transparent, gut und informativ“ in der Bevölkerung zu vermitteln. „Die Leute gehen vielmehr mit der Verwaltung und Politik hart ins Gericht und überspitzen.“ Als Beispiel nannte er die jüngste Diskussion über die Kinderbetreuung im Lockdown. Sicherlich gebe es berechtigte persönliche Interessen eines jeden Einzelnen, aber diese müssten auch das gesamte System betrachten. Eine schwierige Aufgabe stehe dem Rat aber noch bevor: Details der pauschalen Kürzung von etwa 860.000 Euro zu benennen, wie sie im Haushaltssicherungskonzept steht, das angesichts des Defizits mit dem Etat beschlossen werden musste (7:50 Minuten, Rede im Saal).

Grüne

Fraktionschef Joachim Steinmetz zeigte sein Bedauern, dass sich die Grünen – die einzige Oppositionspartei im Rat, wie er betonte – nicht mit ihren Vorschlägen durchsetzen konnten. So fordert die Fraktion zum Beispiel die Einstellung eines Klimaschutzmanagers in der Stadtverwaltung und mehr Geld für Radwege. Steinmetz ging auf Konzes Rede ein. Konze sagte, dass die Koalition nur wenige eigene Anträge mit Kosten bis zu rund 30.000 Euro gestellt habe, „um nicht vor der Kommunalwahl „das Füllhorn aufzumachen, doch bei denen Grünen heißt es: Darf’s für bestimmte Zielgruppen noch ein wenig mehr sein?“. Steinmetz zufolge ist es in den vergangenen Jahren stets die CDU gewesen, die trotz eines zum Jahresanfang vergleichsweise hohen Defizits immer darauf hingewiesen habe, dass das Defizit zum Jahresende meistens deutlich geringer sei. Dieser Leitlinie wollten nun die Grünen folgen. Doch die Koalition sei in einer besseren Position, „wir hecheln hinterher“ (9:30 Minuten, Rede über Videokonferenz).

Der Hemminger Haushalt 2021 in Kürze Ergebnishaushalt mit laufenden Posten: Bei Erträgen von etwa 39,2 Millionen Euro und Aufwendungen von etwa 42,8 Millionen Euro ergibt sich ein Minus von etwa 3,6 Millionen Euro. Finanzhaushalt mit Investitionen: Die Einzahlungen liegen bei etwa 58,3 Millionen Euro, die Auszahlungen bei etwa 61,7 Millionen Euro. Dadurch ergibt sich ein Minus von rund 3,4 Millionen Euro. Größte Einnahmen: Die Einkommensteuer mit etwa 11,5 Millionen Euro, die Gewerbesteuer mit 4,3 Millionen Euro, Grundsteuern mit etwa 4,4 Millionen Euro und Schlüsselzuweisungen etwa vom Land mit 3,9 Millionen Euro. Größte Ausgaben: Die Personalkosten liegen bei etwa 16,4 Millionen Euro, die Regionsumlage liegt bei 9,2 Millionen Euro. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe): 460 Hebesatzpunkte, alle anderen Grundstücke (Grundsteuer B) 500, beides wie im Vorjahr. Gewerbesteuer: 400 Hebesatzpunkte, wie im Vorjahr. Neue Kredite: Etwa 19,4 Millionen Euro. Verpflichtungsermächtigungen (schon geplante Projekte, die sich erst im Haushalt 2022 oder später auswirken): etwa 16,4 Millionen Euro. Die größten geplanten Investitionen im Jahr 2021: Bau des ersten gemeinsamen Gerätehauses für die Feuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg: 5,85 Millionen Euro 2021 (insgesamt voraussichtlich etwa 9,6 Millionen Euro). Raumplanung für Ganztagsschule an der Grundschule Hemmingen-Westerfeld: 2 Millionen Euro 2021 (insgesamt 4,4 Millionen Euro). Raumplanung für Erweiterung KGS Hemmingen: 3 Millionen Euro 2021 (insgesamt rund 20,3 Millionen Euro). Grundstückskäufe allgemein: 1,55 Millionen Euro. Umbau Ganztagsgrundschule Arnum: eine Million Euro 2021 (gesamt 5,4 Millionen Euro). Um- und Neubau des Feuerwehrgerätehauses Harkenbleck: 1 Million Euro 2021 (insgesamt 2 Millionen Euro).

Von Andreas Zimmer