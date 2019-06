Die KGS Hemmingen hat am Freitag ihre 122 Abiturienten verabschiedet – bei einer Feier, die aus Platzgründen in die Pauluskirche in Hannover verlegt wurde. Zusätzlich zum Zeugnis erhielt die Leichtathletin Josina Papenfuß die seltene Pierre-de-Coubertin-Abiturmedaille, allerdings in Abwesenheit.