Radfahrer stürzt und bricht sich ein Bein – Polizei sucht Zeugen

Ein 58-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Sonnabend bei einem Sturz auf der Weetzener Landstraße ein Bein gebrochen. Die Polizei versucht den Fall aufzuklären und sucht nach einem Fußgänger, mit dem der Hemminger möglicherweise kollidierte.

Nach Polizeiangaben war der Radfahrer gegen 18.30 Uhr auf dem kombinierten Geh- und Radweg entlang der Weetzener Straße gefahren. In der Nähe der B 3-Kreuzung habe er dann an einem Fußgänger vorbeifahren wollen und sei dabei gestürzt. „Ob und wie er mit dem Fußgänger zusammengestoßen ist, konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden, da sich der Fußgänger entfernte“, teilt die Polizei mit. Der verletzte 58-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu dem Fußgänger geben können, sich unter Telefon (05109) 5170 oder (05101) 854330 zu melden.

Von Johannes Dorndorf