Hemmingen

Der Weg ist das Ziel und führt idealerweise dorthin. Das ist einer der Erkenntnisse aus dem ersten Teil des Workshops der Stadt Hemmingen und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) Hemmingen/ Pattensen. Etliche Teilnehmer haben Mitte Februar ihre Ideen für die Radwege-Planung eingebracht.

Zwischenzeitlich hat der ADFC nach eigenen Angaben alle Hinweise und Vorschläge gesichtet, sortiert und in einen Plan eingearbeitet. Dieser wird am Mittwoch, 11. März, beim zweiten Teil des Workshops von 18.30 bis etwa 21 Uhr im Bürgersaal im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld präsentiert und diskutiert. Weitere interessierte Bürger sind dazu willkommen.

Workshop zum Thema Radfahren in Hemmingen

Die ausgearbeiteten Karten vom Stadtgebiet und Stifte für Anmerkungen werden im Saal bereitliegen. „Daraus soll ein abgestimmter Aktionsplan für die möglichst planmäßige und schnelle Umsetzung werden“, heißt es in der Ankündigung, denn ADFC und Stadt arbeiten in der neuen Arbeitsgemeinschaft Radverkehr zusammen. Diese tagt wieder am 18. März in vertraulicher Runde.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer