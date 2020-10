Hiddestorf

Bei einem Unfall in Hiddestorf hat ein Radfahrer schwere Verletzungen erlitten. Nach Polizeiangaben war der 84-jährige Hemminger am Freitag gegen 12.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Ortsstraße unterwegs und stieß aus ungeklärter Ursache gegen die Bordsteinkante. Der Senior stürzte zu Boden und verletzte sich so sehr, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, sich im Kommissariat Ronnenberg zu melden, das auch für Hemmingen zuständig ist. Es ist unter Telefon (05109) 5170 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer