Hemmingen-Westerfeld

Ein Schaden von schätzungsweise rund 2500 Euro ist bei einem Unfall an der Straße Siecum in Hemmingen-Westerfeld entstanden. Dort wurde in der Zeit zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 9.45 Uhr, ein geparkter blauer VW Polo angefahren und am Heck demoliert. Der bisher unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen melden sich in der Polizeistation Hemmingen unter der Rufnummer (05101) 852707 oder im Kommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170.

Von Tobias Lehmann