In der Nacht zu Sonnabend hat die Polizei einen betrunkenen Fahrradfahrer in Hemmingen gestoppt. Der Mann fuhr mit einem Atemalkoholwert von 1,62 Promille. Weil der 26-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Geld hinterlegen.