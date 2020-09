Hemmingen

Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend bei einer Polizeikontrolle in Hemmingen negativ aufgefallen. Der Mann war auf der Weetzener Landstraße mit einem in Norwegen zugelassenen BMW x4 unterwegs, als die Beamten ihn stoppten. Nach seinen Papieren gefragt , händigte der Mann der Polizei eine vermeintliche Fahrerlaubnis aus Griechenland aus, die jedoch gefälscht war, wie sich herausstellte. Die Weiterfahrt des PS-starken SUV wurde ihm untersagt.

Die Beamten nahm die Daten des 28-Jährigen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Weil der Mann seinen Wohnsitz in Norwegen hat, musste er eine Geldbetrag in nicht genannter Höhe hinterlegen, um das Strafverfahren abzusichern. Erst danach ließ ihn die Polizei wieder gehen.

Von Astrid Köhler