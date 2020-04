Zu viele Spaziergänger auf der Baustelle für die B-3-neu: Jetzt kontrolliert die Polizei

Hemmingen

Ein Van parkt nahe der B-3-neu-Baustelle, die Türen öffnen sich. Eltern lassen ihre Kinder, die Inlineskates tragen, aus dem Fahrzeug und folgen ihnen zu Fuß. Als ein Baggerführer die Familie auffordert, die Baustelle umgehend zu verlassen, reagieren Mutter und Vater erbost. So soll es in den vergangenen Tagen auf der B-3-Ortsumgehung Hemmingen geschehen sein – nur ein Fall von vielen.

Dass die etwa sieben Kilometer lange Trasse sonntags, wenn die Bauarbeiten ruhen, zu einem beliebten Ausflugsziel geworden ist, ist hinreichend bekannt. Entsprechend hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bereits mehrfach vor dem Betreten der Baustelle gewarnt. Doch wegen der Corona-Krise und ihren Folgen seien jetzt offenbar auch mehr Menschen in der Zeit von montags bis sonnabends unterwegs. Daher komm es zu Konflikten mit den Arbeitern auf der Baustelle, sagt Ulrich Schmidt-Kania. Er arbeitet im Geschäftsbereich Hannover der Landesbehörde.

B-3-Umgehung: Behörde warnt vor Betreten der Baustelle

„Die jetzige Lage stellt alles Bisherige in den Schatten“, umreißt er die Situation. Mit „Kind und Kegel“ kämen die Menschen zur Umgehungsstraße - „und das bei laufendem Baubetrieb“. Werden sie von Firmenmitarbeitern angesprochen, dass sie sich auf einer Baustelle befinden, zückten manche ihr Handy und fotografierten die Mitarbeiter, um sich später zu beschweren.

Behörde und Baufirma haben jetzt die Polizei um Hilfe gebeten. Die Beamten werden dort nun regelmäßig – auch am Wochenende – Streife fahren, sagt Oliver Müller, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes im Kommissariat Ronnenberg, das auch für Hemmingen zuständig ist. Welche möglichen Strafen Spaziergänger auf der Baustelle zu erwarten haben, sei von dem Umfeld auf der kilometerlangen Trasse abhängig, in dem sie angetroffen werden. Es gibt Absperrungen, aber keinen kilometerlangen Bauzaun. Bei der ersten Kontrollfahrt am Mittwochnachmittag habe die Polizei zehn Spaziergänger angetroffen. Alle hätten Verständnis gezeigt und die Baustelle sofort verlassen.

Polizei kontrolliert auf B-3-Ortsumgehung

Ulrich Schmidt-Kania erläutert, dass zurzeit nicht auf der gesamten Länge, sondern punktuell gearbeitet werde. Die Bauarbeiter müssten auch im Hinblick auf die Corona-Gefahrenlage geschützt tätig sein können. Mitunter seien unter den Spaziergängern größere Gruppen, die somit auch noch gegen das derzeit geltende Kontaktverbot verstoßen. Die Behörde hatte im Oktober 2019 erstmals öffentlich vor dem Betreten der Umgehungsstraße und ihrer Nebenanlagen gewarnt. Schmidt-Kania betonte, dass weiterhin gelte: Vieles sieht schon fertig aus, ist es aber noch lange nicht. Spaziergänger setzen sich mitunter erheblichen Gefahren aus.

Ein älterer Mann fährt mit einem Fahrrad über die Ortsumgehung der Bundesstraße 3 Hemmingen. Quelle: Julian Stratenschulte

Die Umgehungsstraße bleibt auch noch einige Monate lang Baustelle. Erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sie voraussichtlich im Herbst dieses Jahres für den Verkehr freigegeben wird, somit etwa ein Jahr später als ursprünglich geplant. Ein rund 500 Meter langer Abschnitt der sieben Kilometer langen Umgehungsstraße bei Arnum ist noch nicht asphaltiert, weil sich dort in einer Senke Grund- und Schichtenwasser sammelt. Dies bereitet mehr Probleme als zunächst erwartet. Schmidt-Kania zufolge werden nach der Umstellung auf die Sommerzeit am vergangenen Sonntag die Bauunternehmen wieder vermehrt das Tageslicht nutzen und bis in den Abend hinein arbeiten – auch sonnabends. Die Arbeiten richten sich aber danach, wann welche Geräte und Materialien zur Verfügung ständen. Hemmingen sei nur eine von vielen Baustellen im Gebiet der Landesbehörde.

B-3-neu kostet mehr als 70 Millionen Euro

Der offizielle Spatenstich für die neue B­-3-Ortsumgehung war im Dezember 2014. Die Gesamtkosten belaufen sich mittlerweile auf mehr als 70 Millionen Euro. Die Ortsumgehung beginnt südlich des Landwehrkreisels in Hannover und mündet bei Pattensen in die bestehende B3. Die Umgehungsstraße macht den Weg frei für die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen-Westerfeld, weswegen es zurzeit eine weitere große Baustelle in Hemmingen gibt. Die Stadtbahn soll erstmals Ende 2023 fahren.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer