Mann bittet um Geld an Haustür: Polizei nimmt ihn fest

Devese

Eine kuriose Begebenheit in Hemmingen-Devese hätte für einen Beteiligten beinahe im Gefängnis geendet. Nach Auskunft des Polizeikommissariat Ronnenberg, das am Wochenende für Hemmingen zuständig ist, meldete sich am Sonnabend gegen 14.30 Uhr ein Mann aus Devese bei der Polizei.

Bewohner ruft die Polizei

Bei dem Anwohner hatte ein etwa 50-jähriger Mann geklingelt und den Hausbesitzer um Geld gebeten. Der Deveser gab ihm kein Geld. Ihm kam die Sache aber so merkwürdig vor, dass er die Polizei informierte. Dabei konnte er auch das Kfz-Kennzeichen des Mannes nennen.

Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte eine Geldauflage nicht bezahlt. Der Gesuchte wurde von den Beamten aufgegriffen und auf die Wache gebracht. Nachdem er seine Schulden bezahlt hatte, durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Hemmingen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Kim Gallop