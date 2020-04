Eigentlich sollte am Montag, 6. April, Schluss sein: Es wäre der letzte Tag gewesen, an dem die Pläne für den Ausbau des Südschnellwegs in Hannover öffentlich ausliegen – in der Landeshauptstadt und im Rathaus Hemmingen. Doch wegen des Coronavirus geht die Region jetzt in die Verlängerung.