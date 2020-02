KGS-Schüler überreichen Ideen zum Klimaschutz an Umweltminister Lies

Hemmingen/Hannover

Schüler der KGS Hemmingen haben ihre Ideen zum Klimaschutz, die sie im Dezember 2019 bei dem Planspiel Plenergy ausgearbeitet hatten, jetzt an den niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies überbracht. Die SPD-Landtagsabgeordnete und Hemminger Ratsvorsitzende Kerstin Liebelt hatte die Jugendlichen aus der neunten und zehnten Klasse, die von ihrem Lehrer Stephan Barlag begleitet wurden, dazu eingeladen. Dabei nutzten die Schüler die Gelegenheit, um mit Lies und Liebelt am Rande des Plenums über die von ihnen herausgearbeiteten Schwerpunkte beim Umwelt- und Klimaschutz zu sprechen.

Plenergy bietet Einblicke in umweltpolitische Themen

„Ich bin beeindruckt von den detaillierten, politischen Anträgen an die Landes- sowie Kommunalpolitik“, sagte Lies. Das Planspiel Plenergy biete nicht nur Einblicke in umweltpolitische Themen, sondern zeige auch, welche politischen Prozesse zu ihrer Umsetzung notwendig seien. In dem Planspiel konnten die Schüler in Ausschüssen Anträge ausarbeiten, über die dann von allen 80 teilnehmenden Jugendlichen unter dem Vorsitz von Bürgermeister Claus Schacht im Ratssaal abgestimmt wurde.

Bei der Übergabe ist Zeit für eine Diskussion mit Umweltminister Olaf Lies (rechts) und der SPD-Landtagsabgeordneten Kerstin Liebelt (Zweite von rechts). Quelle: Privat

„Die Klarheit der Ideen und Forderungen hat mich einmal mehr beeindruckt“, sagte Liebelt. Die konsequente Denkweise der Schüler scheine für viele Bürger zu radikal, biete aber die Chance, neue Impulse aufzunehmen und zu diskutieren.

Ein Vorschlag der Schüler ist unter anderem die generelle Ausstattung öffentlicher Gebäude mit Fotovoltaikanlagen. Liebelt und Lies wiesen darauf hin, dass genau dies zurzeit sowohl auf kommunaler als auch auf Landes- und Bundesebene diskutiert werde. Um die Debatte fortzusetzen, lud Liebelt die Schüler zu einem nochmaligen Besuch des Landtages mit einer anschließenden Diskussion ein.

