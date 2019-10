Stadt will ohne Einweggeschirr auskommen

Hemmingen

Wie kann die Stadt Hemmingen bei ihren größeren Veranstaltungen ohne Einweggeschirr auskommen? Das soll in einem Konzept stehen, das die Verwaltung für das kommenden Jahr ankündigt. Spätestens zum Fest anlässlich des Weltkindertages im September 2020 in Arnum solle es auch umgesetzt werden, kündigt Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing an.

Ein Geschirrmobil wird dabei offenbar keine Rolle spielen. Eine Zuhörerin hatte sich in der jüngsten Ratssitzung danach erkundigt, ob die Stadt ein solches Mobil anschaffen will. Fachbereichsleiter Axel Schedler verneinte. Die Stadt habe vor etwa 15 Jahren mal eines gehabt. „Das Mobil hat sich hier nicht durchgesetzt. Die Nachfrage war zu gering“, erläuterte Schedler.

Karaffe mit Leitungswasser in Sitzungen?

Roman Binder ( Bündnisgrüne) hatte jetzt angeregt, in städtischen Sitzungen das Mineralwasser in Mehrwegflaschen durch Karaffen mit Leitungswasser zu ersetzen. Damit ließe sich der Transport der Glasflaschen vermeiden. Bürgermeister Claus Schacht sagte, die Verwaltung werde dies prüfen.

In vielen Kommunen wird überlegt, wie Plastik und Pappe eingedämmt werden kann. Einige aktuelle Beispiele aus der Region Hannover:

Gehrden: Die Stadt soll, so eine Forderung des Ortsrates Lenthe, im Haushalt 2020/21 Geld für ein Geschirrmobil bereitstellen. Damit möchte sie Vorreiter im Calenberger Land sein. Als Vorbild dient Garbsen. Die Kommune hatte bereits 1992 in Zusammenarbeit mit der damaligen Abfallentsorgungsgesellschaft des Landkreises Hannover, heute Aha, ein Geschirrmobil gekauft.

Hannover: HOP – diese Abkürzung steht für „ Hannover ohne Plastik“. Die Initiative hat die Stadt jetzt ins Leben gerufen. 14 Partner, darunter Unternehmen, machen mit und wollen nach Alternativen für ihre Plastikprodukte wie Einweggeschirr suchen.

Laatzen:Nach Kritik am Einweggeschirr beim Fest der Sinne in Laatzen im September dieses Jahres gelobt die Stadt für das Fest 2020 Besserung – sprich Mehrweggeschirr zu verwenden. Schon vor rund 30 Jahren hatte der Rat beschlossen, bei öffentlichen Veranstaltungen und in Einrichtungen der Stadt Einweggeschirr grundsätzlich zu vermeiden. Offenbar ist die Vorgabe in Vergessenheit geraten.

Lehrte: SPD, Grüne und Linke haben einen Vorstoß unternommen, Einweggeschirr zu vermeiden. Der Fachausschuss wird noch über ihren Antrag beraten.

Wennigsen:Die Gemeinde möchte so weit wie möglich auf Plastik verzichten. Das Spektrum reicht von essbaren Trinkhalmen in Rats- und Ausschusssitzungen bis hin zu großen Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt und dem Freischießen, wo Teller und Besteck aus Plastik verboten werden könnten.

