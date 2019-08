Harkenbleck/Hemmingen-Westerfeld

Während der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Arnum bereits läuft, werden die nächsten Projekte für die Feuerwehren im Stadtgebiet schon vorbereitet. In Hemmingen-Westerfeld wird für geschätzte 7,4 Millionen Euro ein neues Gerätehaus gebaut, in das nach der Fertigstellung die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg gemeinsam einziehen werden. Zudem wird soll das Gerätehaus in Harkenbleck für rund 1,3 Millionen Euro abgerissen und neu gebaut.

Europaweite Ausschreibung läuft noch

Für den Neubau in Hemmingen-Westerfeld läuft diesen Monat noch eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen. „Aufgrund der hohen Investitionssumme musste das Projekt europaweit ausgeschrieben werden“, erläutert Fachbereichsleiter Axel Schedler. Der Auftrag soll in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 12. September vergeben werden. Schedler geht davon aus, dass sich die Planungen anschließend bis „weit in das nächste Jahr“ erstrecken.

Das Haus soll auf der Fläche zwischen dem Friedhof und dem Einkaufsmarkt an der Weetzener Landstraße gebaut werden. „Sobald konkret feststeht, wie es aussehen soll, beginnen wir mit der Erstellung des Bebauungsplans. Anschließend schicken wir den Bauantrag raus“, sagt Schedler. Einen konkreten Zeitplan kann er noch nicht nennen. „Ich gehe davon aus, dass mit dem Bau Ende 2020 oder Anfang 2021 begonnen wird“, sagt der Fachbereichsleiter.

Erstmals werden sich im Stadtgebiet dann zwei Feuerwehren ein Gerätehaus teilen. Was mit den alten Gerätehäusern in Hemmingen-Westerfeld und in Wilkenburg geschieht, steht noch nicht fest. „Für das Haus in Hemmingen-Westerfeld an der Dorfstraße wird darüber diskutiert, das Grundstück zu verkaufen und dort Wohnbebauung anzubieten“, sagt Schedler. Für Wilkenburg seien ihm noch keine Pläne bekannt.

Die Planungen für den Neubau eines Gerätehauses für die Feuerwehr in Hemmingen-Westerfeld (Bild) und Wilkenburg laufen. Quelle: Andreas Zimmer

Planungsauftrag für Gerätehaus in Harkenbleck ist vergeben

Beim Neubau des Gerätehauses in Harkenbleck ist die Stadt schon einen Schritt weiter. Der Planungsauftrag wurde an das Architekturbüro SKS vergeben, das auch bereits die Machbarkeitsstudie für das Projekt angefertigt hatte. „Es laufen bereits konkrete Gespräche zwischen den Fachplanern, Vertretern der Feuerwehr und der Stadtverwaltung“, sagt Schedler. Die Entwurfsplanung soll im Feuerschutzausschuss am 18. November präsentiert werden.

In Harkenbleck sind die Herausforderungen etwas anders als in Hemmingen-Westerfeld. Geplant ist, dass das Haus am Hallerskamp abgerissen und neu gebaut wird. „Der Einsatz der Feuerwehr muss dabei durchgehend gewährleistet sein“, sagt Schedler. Vor dem Abriss müsse außerdem die vor einigen Jahren auf dem Dach installierte Fotovoltaikanlage gesichert werden. Weiterhin seien bei der Planung zu berücksichtigen, dass auch der Kindergarten und die Mehrzweckhalle auf dem Gelände stehen. Die engen Platzverhältnisse hatten bei der Planung bereits für Kopfzerbrechen gesorgt. Damit die Fahrzeuge später auf das Gelände fahren können, muss die an der Straße stehende Bushaltestelle dauerhaft versetzt werden.

Sollten die Projekte in Arnum, Harkenbleck und Hemmingen-Westerfeld abgeschlossen sein, sieht Schedler alle Gerätehäuser der Stadt dann auf einem guten Stand. In Devese und Hiddestorf gebe es zurzeit keinen größeren Sanierungsbedarf.

Von Tobias Lehmann