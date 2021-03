Hemmingen

„Ich weiß nicht, ob es eine schlechtere Landesstraße in Niedersachsen gibt als in Hiddestorf.“ Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Hemminger Stadtverwaltung, macht keinen Hehl daraus, was er von der L 389 hält. Nun soll die Landesstraße, die durch vier der sieben Stadtteile führt, saniert werden, aber stellenweise ist viel mehr vorgesehen. Diese Zeitung fasst den aktuellen Planungsstand und die jüngste Diskussion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt zusammen.

Das Gremium stimmte noch nicht ab, weil die Bündnisgrünen kurzfristig einen Änderungsantrag einbrachten, über den die anderen Ratsfraktionen erst noch intern beraten möchten. So fordern die Grünen beispielsweise, den Radverkehr in den Ortslagen auf der Fahrbahn zu führen und Seitenanlagen für Radfahrer freizugeben. „Ein sicherer Wechsel in den Ortseinfahrten vom Radweg auf die Fahrbahn ist baulich oder durch Markierung sicherzustellen“, schreiben die Grünen. Sie fordern zudem Tempo 30 innerorts – nicht nur wegen der Verkehrssicherheit, sondern auch als Lärmschutz. Die Unabhängigen Hemminger (DUH) zeigten sich skeptisch. Ratsherr Holger Falke warnte davor, in viel befahrenen Ortsdurchfahrten wie in Wilkenburg Radfahrer auf die Straße zu leiten.

Zu dem von den Grünen geforderten Nachtfahrverbot von Lastwagen sagte Schedler, ein solches gehe mit dem Ausweisen einer Alternativstrecke einher. „Sonst entlasten wir uns und belasten andere“, sagte er. Das Thema habe die Stadt schon einmal dem Land vorgetragen. Damals sollte die Stadt ein Konzept machen für ein Gebiet, das von Hannover bis Einbeck (Landkreis Northeim) reicht. Hemmingen habe alle Städte angeschrieben, berichtete Schedler, aber keine sei bereit gewesen den Verkehr, den Hemmingen nicht haben wollte, aufzunehmen.

Das ist in den Stadtteilen Wilkenburg, Arnum, Ohlendorf und Hiddestorf geplant

Wilkenburg

Einmündung Dorfstraße/Wülfeler Straße: Sie soll umgebaut und damit sicherer werden. Zuvor soll die Höchstgeschwindigkeit in dem Bereich auf 50 Kilometer pro Stunde sinken.

Wann? Tempo 50 im Jahr 2021, Umbau unklar

Wer plant? Land

Wer zahlt? Das Land, eventuell auch die Region Hannover

Beitragspflicht für Anwohner? Nein

Bis zum Umbau der sogenannten Wilkenburger Spinne soll Tempo 50 gelten. Quelle: Torsten Lippelt

Radweg von der Einmündung mit der Dorfstraße bis Wilkenburg: Der Radweg soll saniert werden. Ein Trennstreifen soll den Radweg deutlicher von der Fahrbahn abgrenzen.

Wann? 2021

Wer plant? Land

Wer zahlt? Land

Beitragspflicht für Anwohner? Nein

Innerorts in Wilkenburg: Geplant ist ein mit einem Hochbord gesicherter Gehweg von der Einmündung der Straße Steinweg bis An der Mühle. Auf dem Abschnitt sollen Radfahrer auch fahren dürfen. Die Stadtverwaltung will mit dem Land klären, ob sich die Arbeiten bis zum Dörrieweg erstrecken könnten.

Wann? Die Planung beginnt 2021, der Auftrag ist vergeben

Wer plant? Land

Wer zahlt? Das Land, eventuell auch die Stadt

Beitragspflicht für Anwohner? Eventuell

Ortsausgang in Richtung Arnum: Wird die dortige Mittelinsel in Richtung Arnum umgebaut? Die Bündnisgrünen fordern dies. Doris Linkhoff (CDU), Ratsfrau als Wilkenburg, bezeichnet die Mittelinsel als Schildbürgerstreich und hochgefährlich. Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass die Insel nie zur Verkehrsberuhigung gebaut wurde, sondern um die Straße zu queren.

Wann sind die Bauarbeiten? Unklar

Wer plant? Unklar

Wer zahlt? Unklar

Beitragspflicht für Anwohner? Unklar

Zwischen Wilkenburg und Arnum: Außer der Fahrbahnsanierung ist auf dieser Strecke nichts weiter geplant.

Wann sind die Bauarbeiten? 2021

Wer plant? Land

Wer zahlt? Land

Beitragspflicht für Anwohner? Nein

Die Kreuzung B 3/Wilkenburger Straße: Dort ist ein Kreisel im Gespräch. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Arnum

Ortseingang von Arnum aus Richtung Wilkenburg: Für diesen Bereich haben Stadt und Land unterschiedliche Vorstellungen. Die Stadt möchte auf die Beschwerden von Anwohnern reagieren, die über das hohe Tempo von Fahrzeugen klagen. Zur Verkehrsberuhigung und als Querungshilfe soll am Ortseingang in der Nähe der Einmündung Osterbruchweg eine zwei Meter breite Mittelinsel gebaut werden, außerdem einige zusätzliche Parkplätze an der Seite. Das Land fordert eine größere Querungshilfe direkt vor der Einmündung Osterbruchweg. Dort soll der Radverkehr, der auf der Südseite auf der Fahrbahn auf einem Schutzstreifen geführt werden soll, zur Nordseite zum dortigen Radweg nach Wilkenburg gelenkt werden. In einer Ratsvorlage schreibt die Verwaltung: „Auf der Nordseite könnte man über einen Rückbau der überdimensionierten Seitenanlagen nachdenken, die Fahrbahn verbreitern und den Radverkehr dann ebenfalls auf einem Angebotsstreifen in den Ort führen.“ Die Planung würde vom Osterbruchweg bis zur Einmündung An der Wehrkirche reichen.

Wann? Die Planung soll 2021 beginnen

Wer plant? Die Stadt fürs Land

Wer zahlt? Das Land, eventuell die Stadt

Beitragspflicht für Anwohner? Vermutlich nicht

Bushaltestellen Wilkenburger Straße: Sie sollten barrierefrei umgebaut werden. Die Stadt hatte Kosten von 175.000 Euro bei einer Förderung in Höhe von 150.000 Euro kalkuliert. „Da die Ausschreibungsergebnisse aber deutlich über den kalkulierten Kosten lagen, musste die Ausschreibung aufgehoben und der Förderantrag zurückgezogen werden“, erläutert die Verwaltung in einer Ratsvorlage.

Wann? Unklar

Wer plant? Stadt

Wer zahlt? Die Stadt mit der Region Hannover und dem Land

Beitragspflicht für Anwohner? Nein

Kreuzung Wilkenburger Straße/B-3-alt: Dort wird zunächst nur die Straße saniert. Mehr soll passieren, wenn feststeht, wie die Ortsdurchfahrt umgestaltet wird.

Wann? Sanierung in 2021

Wer plant? Land

Wer zahlt? Land

Beitragspflicht für Anwohner? Nein

Zwischen B-3-alt und Sportplatz: Der Radverkehr soll bis zum Sportplatz auf der Südseite auf einem Streifen der Straße geführt werden. Der Radweg auf der Nordseite bleibt erhalten und bekommt dann einen neuen Belag. Die Straße ist nicht breit genug, um auf beiden Seiten Radstreifen anzulegen. Um den Radverkehr von Ohlendorf auf den Schutzstreifen zu führen, muss die Querungshilfe am Sportplatz entsprechend umgebaut werden.

Wann? Die Planung beginnt 2021, der Bau erst 2022 oder später

Wer plant? Die Stadt fürs Land

Wer zahlt? Land

Beitragspflicht für Anwohner? Nein

Zwischen Arnum und Ohlendorf: Auf diesem Abschnitt ist zurzeit keine Fahrbahnsanierung vorgesehen.

Ohlendorf

Der Radverkehr in Ohlendorf könnte einseitig auf der Ortsdurchfahrt geführt werden. „Aufgrund der Ortslage und der Parksituation im Ortseingangsbereich von Hiddestorf ist dies aber eher kritisch zu sehen“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Ratsvorlage. Die Grünen fordern den Bau einer Mittelinsel am Ortseingang von Arnum kommend.

Wann? Unklar

Wer plant? Land

Wer zahlt? Land

Beitragspflicht für Anwohner? Nein

Die Ortsdurchfahrt Hiddestorf ist in einem schlechten Zustand. Quelle: Tobias Lehmann

Hiddestorf

Zwischen Wiesenweg und Kampfelder Hof: In Hiddestorf ist vor der Sanierung der L 389 der Regenwasserkanal zu sanieren. Da dieser auch angrenzende Straßen entwässert, muss die Stadt einen Teil der Kosten übernehmen. Christian Baxmann (CDU) regt an, drei Parkplätze in dem Bereich zwischen Wiesenweg und Kampfelder Hof auszuweisen. Dort stören zurzeit Dauerparker den Verkehrsfluss.

Wann? Voraussichtlich 2022 die Kanalsanierung und 2023 die Straßensanierung

Wer plant? Land

Wer zahlt? Land und Stadt

Beitragspflicht für Anwohner? Nein

Innerorts in Hiddestorf: Die Stadt erwägt die Sanierung der Gehwege vom Hermann-Baxmann-Weg bis zum Thieplatz und von der Kreuzung Ihmer Straße/Ostertorstraße in Richtung Linderte.

Wann? Unklar

Wer plant? Stadt

Wer zahlt? Stadt

Beitragspflicht für Anwohner? Nein

Ortsausgang in Richtung Linderte: Die Grünen fordern den Bau einer Mittelinsel. In diesem Bereich soll auch die Mittellinie wieder aufgetragen werden, die dort Christian Baxmann (CDU) zufolge seit der bereits fertigen Fahrbahnsanierung fehlt.

Wann? Unklar

Wer plant? Stadt

Wer zahlt? Stadt

Beitragspflicht für Anwohner? Nein

