Hemmingen/Pattensen/Hannover

Hemmingens bauhof-Chef Klaus Grupe hat am Freitag das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekommen. Bei einer Feierstunde mittags im Haus der Region in Hannover überreichte ihm die stellvertretende Regionspräsidentin Petra Rudszuck das Ordenszeichen und die Urkunde im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Eingeladen waren Familienmitglieder und Freunde.

„Ein toller Tag und für mich eine große Ehre“, sagte der 68-jährige Grupe, der in Hemmingen-Westerfeld wohnt und Vorsitzender des Trägervereins des Kulturzentrums bauhof ist. Als er von dem Termin erfahren hatte, habe er sich gefragt, ob nicht andere die Auszeichnung eher verdient hätten, sagte er. Aber er nehme sie an – vor allem auch für das bauhof-Team. Bei dem bedankte er sich ebenso wie bei der Stadt, die seinerzeit den „paar Kulturverrückten“ Vertrauen geschenkt habe. Gerade in Corona-Zeiten zeige sich, dass Kultur systemrelevant sei. Am Engagement für den bauhof schätze er vor allem die „Kontakte mit wunderbaren Menschen – vor, während und nach der Veranstaltung“. Grupe ermunterte zum Ehrenamt: „Es lohnt sich.“

Anzeige

Klaus Grupe muss sich Ordenszeichen selbst anstecken

Rudszuck lobte Grupes kontinuierliche Arbeit für ein Ehrenamt und merkte an, sie kenne ihn persönlich von früher, von der Kulturarbeit bei der Stadt Hannover. Wegen der Corona-Bedingungen musste Rudszuck bei der Verleihung auf Abstand bleiben, und Grupe musste sich das Ordenszeichen selbst anstecken.

Weitere NP+ Artikel

Zur Galerie Der bauhof-Vorsitzende Klaus Grupe ist am Freitag im Regionshaus Hannover ausgezeichnet worden. Die weiteren Fotos zeigen Stationen seines Wirkens seit dem Jahr 2000.

Bürgermeister Claus Schacht bezeichnete den bauhof als Aushängeschild für die Stadt Hemmingen. Die Verleihung gelte stellvertretend für alle Helfer vor und hinter den Kulissen. „Wir können stolz sein auf den Verein, auf Klaus Grupe und seine Arbeit.“ Zu den 20 Gästen in einem Raum im sechsten Stock des Regionshauses gehörten auch Grupes Sohn und dessen Ehefrau, die aus Hamburg kamen. Eine Tüte mit weißen Mäusen zum Naschen, aber auch mit „echten Mäusen“ – sprich: Geld – hielt Henrik Schrader aus Wilkenburg parat. Er ist Dauergast beim bauhof.

Grupe leitet den bauhof seit mehr als 20 Jahren

Wie kam es zum bauhof? Bei der Dorferneuerung der Stadt im Jahr 1998 hatte eine Arbeitsgruppe die Idee, den ehemaligen Voltmerschen Hof in Alt-Hemmingen zu sanieren und für kulturelle Zwecke zu nutzen. Aus diesen Plänen heraus wurde unter der Federführung von Klaus Grupe 1999 der Verein bauhof als Träger des Kulturzentrums bauhof gegründet. „Seitdem übt er hier nicht nur das Amt des Ersten Vorsitzenden aus, sondern hat den Verein maßgeblich mitaufgebaut, das Konzept des Kulturzentrums zu wesentlichen Teilen erarbeitet und mit Leben gefüllt“, sagte Rudszuck.

Werdegang: Das ist Klaus Grupe Für sein langjähriges und besonderes Wirken ist der Hemminger Klaus Grupe bereits 2017 mit dem Leinestern Hannover ausgezeichnet worden. Auch dieser steht als Anerkennungspreis des Freiwilligenzentrums Hannover und der Stiftung Sparda-Bank Hannover für sein herausragendes ehrenamtliches Engagement. Im Jahr 2019 wurde Klaus Grupe zudem anlässlich des 20-jährigen Bestehens des bauhof-Vereins die Goldene Ehrennadel der Stadt Hemmingen für sein bürgerschaftliches Engagement überreicht. Der 1952 in Hameln geborene Klaus Grupe war zwischen 1968 und 1998 in der gehobenen Beamtenlaufbahn bei der Landeshauptstadt Hannover in verschiedenen Fachbereichen tätig. Zwischen 1989 und 1998 war er persönlicher Referent der beiden Kulturdezernenten Karl-Ernst Bungenstab und Harald Böhlmann. 1998 stieg er in den höheren Verwaltungsdienst auf. Zwischen 2000 und 2003 war er im Bereich der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Hannover tätig. Dazu gehörten Expo-2000-Projektaufgaben und die Gründung der Hannover-Marketing Gesellschaft. Von 2003 bis 2011 war Klaus Grupe Erster Stadtrat, Bürgermeistervertreter und Fachbereichsleiter bei der Stadt Pattensen. Auch hier gehörten Kultur und Marketing zu seinen Aufgabenfeldern. Ab 2011 folgen Vortragstätigkeiten als Lehrbeauftragter für das Niedersächsische Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hannover und die Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen. Ebenso war er Lehrbeauftragter an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Wolfenbüttel/ Salzgitter und er übernahm Vortragstätigkeiten für die IHK Hannover.

Im bauhof werden Theater-, Kleinkunst- und Varietévorführungen, Konzerte, Lesungen und Kunstausstellungen, aber auch kulturelle Workshops und Exkursionen veranstaltet. Regelmäßig gibt es außerdem Kooperationsprojekte mit Vereinen und Institutionen. Darüber hinaus bietet das Kulturzentrum seit 2016 die Reihe „ bauhof on tour“ an, bei der Veranstaltungen außerhalb des Kulturzentrums organisiert werden. Mittlerweile zählt der bauhof zu den erfolgreichsten Kultureinrichtungen in der Region Hannover.

Von Torsten Lippelt