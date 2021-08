Der Kirchenkreis Laatzen-Springe, zu dem auch Pattensen und Hemmingen gehören, plant für die ersten beiden Augustwochenenden Zelt-Kultur-Camps in Pattensen und Wilkenburg. Hier gibt es das Programm im Überblick.

Die Coverband „Catch me Back" tritt sowohl in Wilkenburg als auch in Pattensen mit Rockklassikern auf. Quelle: privat