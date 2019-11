Kein Pfarrgemeinderat mehr: Katholiken bilden jetzt Teams

Hemmingen/Pattensen/Laatzen/Ricklingen

Im Norden der Region Hannover gibt es sie schon und nun auch im Süden und erstmals auf dem Gebiet der Landeshauptstadt: die Teams gemeinsamer Verantwortung (TGV). Die Katholiken in der St.-Augustinus-Gemeinde mit Hemmingen, Pattensen und Ricklingen wählen am Wochenende erstmals diese Gremien. Damit gibt es dann keinen Pfarrgemeinderat mehr – eine Ära geht zu Ende. In der St.-Oliver-Gemeinde, zu der Laatzen gehört, wird es wiederum weiterhin einen Pfarrgemeinderat geben. Was das bedeutet und Weiteres zur Wahl auf einen Blick.

Was macht ein TGV und wie setzt es sich zusammen?

Ein TGV gibt es künftig an jedem Kirchort – also in Hemmingen, Pattensen und Ricklingen – und es kümmert sich ausschließlich um diesen. Jedes Team besteht aus mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern. Der TGV tagt öffentlich und mindestens einmal pro Quartal.

Also schon wieder etwas Neues und noch mehr Arbeit? Reicht nicht schon die Zusammenlegung der Gemeinden?

Christoph Müller, Pfarrvikar in St. Augustinus, betont, es seien keine zusätzlichen Gremien, sondern sie heißen nur anders. Aus den biseherigen drei Gemeindeausschüssen werden drei TGV. Allerdings können die TGV jetzt auch abstimmen. Bisher habe alles immer im Pfarrgemeinderat beschlossen werden müssen. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Silke Peppermüller erläutert, von den neuen Teams erhoffe sich die Gemeinde „eine neue Belebung der Zusammenarbeit der drei Kirchorte“.

Wieso wurde in Hemmingen, Pattensen und Ricklingen, aber auch in Laatzen nicht schon im November 2018 gewählt wie in den meisten anderen Gemeinden im Bistum Hildesheim?

Das hängt mit dem Pastolbereich Hannover-Süd zusammen, der erst im September 2017 offiziell aus der Taufe gehoben wurde. Die Gemeinden mussten sich erst einmal an die neue Situation gewöhnen. Im Pastoralbereich sind mehrere Pfarreien gebündelt, darunter auch Laatzen. Das Bistum Hildesheim ist größer und reicht von Cuxhaven bis Hann. Münden.

Für wie lange wird ein TGV gewählt?

In St. Augustinus sind es wegen der um ein Jahr verschobenen Wahl drei Jahre Amtszeit. Der TGV ab 2022 wird dann für vier Jahre gewählt. In Laatzen wird weiterhin ein Pfarrgemeinderat gewählt.

Gab es denn genügend Bewerber in St. Augustinus? Zeitweise sah es nicht so aus.

Letztlich ja, sagt Müller, allerdings sei dem ein „mühsamer Überzeugungsprozess“ vorausgegangen – zum einen wegen der neuen Struktur, zum anderen wegen der Befürchtung, sich mehr Arbeit aufzubürden. Mittlerweile stehen für Hemmingen sechs Kandidaten auf der Liste und jeweils fünf Bewerber für Pattensen und Ricklingen. Der jüngste von allen drei Kirchorten ist Müller zufolge 43 Jahre alt und der älteste 83 Jahre.

Welches Gremium hat denn nun die ganze Gemeinde im Blick?

Das wird die Steuerungsgruppe sein mit je zwei gewählten TGV-Mitgliedern aus jedem Kirchort und einem Hauptamtlichen sowie einem Vertretern des Kirchenvorstandes. Ein Thema werde zum Beispiel das 90-jährige Bestehen der St.-Augustinus-Gemeinde im Jahr 2020 sein. Für September sei ein großes Fest in Ricklingen geplant, erläutert Müller.

Ist die Steuerungsgruppe der neue Pfarrgemeinderat?

Nein. Müller erläutert, zu ihren Aufgaben gehöre, unter Umständen bei Kontroversen auch zwischen den TGV zu schlichten.

Wird denn der Kirchenvorstand auch jetzt gewählt?

Ja, er kümmert sich um finanzielle Fragen. Es gibt ein Gremium für die ganze Gemeinde.

Wo gibt es in der Region Hannover schon TGV?

Es gibt sie in der Wedemark, dort heißen sie jedoch Ortsgemeinderat. TGV sei der Überbegriff, erläutert Christiane Müßig, Pastoralreferentin beim Bistum Hildesheim. In 21 von 119 Pfarreien im Bistum wurden 2018 TGV gewählt, vor allem im ländlichen Raum. Zuvor gab es noch keine TGV. Von den 22 Pfarreien in der Landeshauptstadt und im Umland von Hannover haben 2018 insgesamt 14 gewählt, die restlichen folgen am Wochenende.

Das sind die Öffnungszeiten der Wahllokale Hemmingen: Sonnabend, 9. November, 16 bis 16.45 und 18 bis 19 Uhr in Hemmingen-Westerfeld. Pattensen: Sonntag, 10. November, 8 bis 8.45 und 10 bis 11 Uhr in Pattensen-Mitte. Oberricklingen: Sonntag, 10. November, 10 bis 10.45 und 12 bis 13 Uhr. Laatzen: Gleidingen hat bereits am 3. November gewählt; St. Mathilde, Alt-Laatzen: Sonnabend, 9. November, 18 bis 18.30 und 19.30 bis 20 Uhr; St. Oliver, Laatzen-Mitte: Sonntag, 10. November, 10.30 bis 11 und 12 bis 13.30 Uhr. zi

Wann stehen die Wahlergebnisse fest?

Das soll Müller zufolge am Sonntagnachmittag sein. Allein in St. Augustinus seien insgesamt etwa 4500 Mitglieder wahlberechtigt.

Kann man noch Briefwahl machen?

Ja. Nähere Informationen gibt es in den Pfarrbüros.

Das sind die Kandidaten Team Gemeinsamer Verantwortung (TGV) Hemmingen: Sabine Bruns, Sieglinde Jahnel, Christian Lefebvre-Gocz, Dr. Volker Scharf, Malgorzata Schloetmann und Agnieszka Zey. TGV Pattensen: Maria Behr, Ilona Beichert, Sebastian Damitz, Silke Peppermüller und Peter Winter. TGV Ricklingen: Hannelore Clasing, Birgit Janssen, Carsten Piefke, Thilo Wendel, Claudia Weske und Dorothea Wolf. Kirchenvorstand Hemmingen, Pattensen und Ricklingen: Winfried Dahn, Christa Ecke, Gabriele Laske-Thies, Dieter Posniak, Georg Schloetmann, Herbert Stürwold, Jörg Weber, Christian Weske und Matthias Wolf. Pfarrgemeinderat Laatzen: Julia Benne, Christine Braun, Vera Buchholz, Angela Degering, Marcel Ditté, Angela Heinemann, Dr. Michael Hoppe, Karl-Heinz Hüther, Paul Krenski, Kornelia Moritz, Martin Panitz, Tim Stellmacher und Dorothea Weiss. Kirchenvorstand Laatzen: Thomas Buchholz, Thomas Buschmann, Michael Feikert, Bernhard Hehl, Olaf Janisch, Roland Mainusch, Andreas Müller, Thomas Musch, Jutta Siebert, Bettina Spelge, Simone Volkwein, Michael Weiss, Monika Wienhold-Quecke und Ralf Wollgarten. zi

