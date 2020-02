Vom Filmabend bis zum Workshop: Vier Veranstaltungen nur für Frauen

Hemmingen/Pattensen

Die Gleichstellungsbeauftragten in Hemmingen und Pattensen bieten in diesem Frühjahr zusammen mit der Leine-Volkshochschule ( VHS) gleich vier Veranstaltungen nur für Frauen an.

Kulinarischer Filmabend

Am Sonnabend, 29. Februar, beginnt um 16 Uhr im Bürgersaal im Hemminger Rathaus am Rathausplatz 1 ein kulinarischer Filmabend für Frauen. In der Reihe „ Filmabend für Frauen“ wird ein Streifen aus dem Jahr 2016 gezeigt. Das Drama ist eine Hommage an drei herausragende afroamerikanische Frauen, die zu Beginn der Sechzigerjahre bei der Nasa arbeiten. Dabei kämpft das visionäre Trio um die Überwindung der Geschlechter- und Rassengrenzen. Der Film war 2017 als „Bester Film“ für den Oscar nominiert.

Es werden Getränke und türkische Vorspeisen gereicht. Anschließend ist ein Gedankenaustausch über den Film vorgesehen. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch eine Platzreservierung bei der Leine-VHS unter Telefon (0511) 2311 30 oder per E-Mail an hemmingen@leine-vhs.de empfohlen.

Hedwig-Dohm-Trio tritt auf

„Mehr Stolz, Ihr Frauen!“ heißt es am Dienstag, 10. März, ab 20 Uhr im Hemminger Kulturzentrum bauhof an der Dorfstraße 53 beim Auftritt des Hedwig-Dohm-Trios. Die Namensgeberin forderte bereits 1873 als Erste in Deutschland das Stimmrecht für Frauen sowie die vollständige rechtliche, soziale und ökonomische Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Dohms Markenzeichen waren Witz und Ironie. Ihre Texte haben bis heute nichts an Frische und Aktualität verloren – und sind wie gemacht für die Bühne.

Das Hedwig-Dohm-Trio, bestehend aus Nikola Müller, Isabel Rohner und Schauspieler Gerd Buurmann, präsentiert eine gekonnte Mischung aus Lesung, Vortrag und feministischem Kabarett. Der Auftritt ist eine Kooperation der Leine-VHS, der Gleichstellungsbeauftragten Diana Sandvoß aus Hemmingen und Heike Grützner aus Pattensen mit dem bauhof und wird von der Region Hannover unterstützt.

Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 17 Euro. Karten gibt es über den Onlinevorverkauf auf www.bauhofkultur.de.

Online-Bewerbung schreiben

Am Freitag, 20. März, können Frauen bei einem dreistündigen Vortrag in den Räumen der Leine-VHS am Marktplatz 1 in Pattensen lernen, wie sie eine perfekte Onlinebewerbung verfassen. Frauen falle es häufig schwer, ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken deutlich herauszustellen, heißt es in der Ankündigung der VHS. Denn frau wolle nicht überheblich wirken. Für eine erfolgreiche Bewerbung sei dies aber wichtig. Falsche Bescheidenheit führe nicht zum Ziel. Neben der guten inhaltlichen Darstellung müsse aber auch die Form stimmen.

In dem dreistündigen Vortrag erhalten die Teilnehmerinnen zahlreiche Tipps und haben auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Los geht es um 17.30 Uhr. Die Gebühr beträgt 15 Euro. Anmeldungen nimmt die Leine-VHS unter Telefon (05101) 915034 entgegen.

Workshop : Zuhörer in den Bann ziehen

Eine etwas andere Art, sich vorzustellen, können Frauen am Freitag, 24. April, ab 17.30 in den VHS-Räumen am Rathausplatz 1 in Hemmingen-Westerfeld kennenlernen. In dem Workshop „Elevator Pitch“ erfahren die Teilnehmerinnen, wie sie kurz, knackig und lebendig auf die Aufforderung „Erzählen Sie mal etwas über sich“, die in jedem Vorstellungsgespräch, aber auch bei Netzwerktreffen und in Arbeitskreisen zu hören ist, antworten können. Dabei wird vermittelt, wie Frauen im Zeitraum einer Fahrstuhlfahrt, das heißt innerhalb von 90 Sekunden, mit einer guten Geschichte die Zuhörer in den Bann ziehen können. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon (0511) 2311 30 entgegen.

