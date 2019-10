Hemmingen/Pattensen/Ricklingen

Pop goes Church: Unter diesem Motto lädt der Chor Taktvoll zum mittlerweile neunten Mal zu einem Konzert ein. Er gehört zur katholischen St.-Augustinus-Gemeinde mit Hemmingen, Pattensen und Hannover-Ricklingen.

Der Chor wurde zwar schon vor 29 Jahren gegründet, aber damals nannte er sich dem Alter seiner Sänger entsprechend „Chor junger Erwachsener“. Mit den Jahren wurde dieser Name jedoch zunehmend unpassend, und so wurde daraus Ende der neunziger Jahre der Chor Taktvoll. Heute besteht er aus etwa 35 Mitgliedern im Alter von Anfang 20 bis Mitte 60 und wird von Melanie Schulze geleitet.

Reihe heißt „Pop goes Church“

Bestand das Repertoire anfangs aus geistlichen Liedern und Stücken der auch als Sacro-Pop bezeichneten sowie von Jazz, Folk, Beat und Pop beeinflussten neueren Kirchenmusik, so nahm die Gruppe später immer mehr Pop- und Rockmusik in ihr Programm auf. Daraus ergab sich dann die Konzertreihe „Pop goes Church“. Heute zählen Lieder von Michael Jackson und Queen ebenso dazu wie von Bon Jovi und neuerdings sogar von der Rockband Rammstein.

Vor seinem Konzert am Sonntag, 27. Oktober, in der St.-Augustinus-Kirche in Ricklingen hat sich der Chor im vergangenen Monat bei einem Übungswochenende in der Jugendherberge in Mardorf am Steinhuder Meer den letzten Feinschliff geholt. Damit sei „gewährleistet, dass der überaus beliebte Chor auch in diesem Jahr wieder ein attraktives Konzerterlebnis der Extraklasse bieten wird“, heißt es in der Einladung.

Chor Taktvoll gibt Konzert in Ricklingen

Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Die Veranstalter empfehlen jedoch, rechtzeitig zu kommen, da der Andrang erfahrungsgemäß groß sei. Besucher sollten möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, das das Parken vor der Kirche an der Göttinger Chaussee wegen der Baustelle für die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen-Westerfeld zurzeit nicht möglich ist. Die Haltestelle Wallensteinstraße der Straßenbahnlinien 3, 7 und 17 sowie der Buslinie 300 ist etwa 100 Meter von der Kirche entfernt.

Das Konzert „Pop goes Church“ des Chores „Taktvoll“ am Sonntag, 27. Oktober, in der St.-Augustinus-Kirche, Göttinger Chaussee 145 in Ricklingen, beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro und für Sechs- bis 14-Jährige die Hälfte. Noch jüngere Kinder zahlen gar nichts. Karten gibt es an der Tageskasse.

