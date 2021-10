Hiddestorf/Pattensen-Mitte

Die Feuerwehr Hiddestorf/Ohlendorf ist am Mittwoch gegen 15.45 Uhr wegen eines abgebrochenen Asts auf der Kreisstraße 226 zwischen Hiddestorf und Pattensen-Mitte ausgerückt. Als die zehn Einsatzkräfte in zwei Fahrzeugen eintrafen, war der Ast bereits von der Straße geräumt worden. Die Feuerwehrmitglieder zerkleinerten den Ast mit einer Motorsäge und legten die Hölzer in den Graben, damit der Betriebshof sie abholen konnte.

Anschließend säuberten die Einsatzkräfte die Straße mit einem Besen. Die Feuerwehr Pattensen war ebenfalls alarmiert worden, musste vor Ort jedoch nicht mehr tätig werden. Der Einsatz war nach rund 20 Minuten beendet.

Von Tobias Lehmann