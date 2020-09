Hemmingen/Pattensen(/Ricklingen

Jetzt rollen die Bagger: Auf dem Gelände der künftigen Endhaltestelle südlich der Weetzener Landstraße haben die Bauarbeiten begonnen. „Zurzeit wird dort eine Lagerfläche für das Material ausgehoben“, erläuterte Dirk Thäle vom Fachbereich Verkehr der Region Hannover am Donnerstag bei einer Baustellenbesichtigung mit dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union (JU), Tillmann Kuban.

Trassenteil in Oberricklingen größtenteils fertig

Christian Weske, Geschäftsführer der Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH (Infra), und Thäle, Leiter Team Planung und Bau Verkehrsinfrastruktur, erläuterten den Stand des Bauprojekts. Ab dem Jahr 2023 soll die Linie 7 vom Hauptbahnhof Hannover weiter bis nach Hemmingen-Westerfeld fahren. „Der dazu erforderliche Bau der Trasse in Oberricklingen ist größtenteils bereits fertig“, berichtete Weske. In Hemmingen-Westerfeld könnten die Bauarbeiten auf der Göttinger Landstraße allerdings erst beginnen, wenn der Verkehr über die neue B-3-Ortsumgehung fließt. „Wir haben die Bauzeit für 2021, 2022 und 2023 geplant“, führte er aus. Derzeit fänden am Fahrbahnrand der Göttinger Landstraße vorbereitende Kanal- und Leitungsarbeiten statt. Demnächst solle dann eine Schmutzwasserleitung auf dem Gelände der neuen Endhaltestelle gegenüber vom Gartencenter Glende verlegt werden.

CDU will Strecke bis nach Arnum – aber keine Hochhäuser

Ob die Trasse gleich bis nach Arnum verlängert wird, wie es von der Stadt Hemmingen schon lange gefordert wird, prüfe die Region zur Zeit, sagte Thäle und ergänzte: „Das Ergebnis unserer Wirtschaftlichkeitsprüfung hängt davon ab, wie viele Menschen in das geplante neue Baugebiet Arnum-West ziehen werden.“ Jan Dingeldey, CDU-Ratsherr und Regionsabgeordneter, sagte: „Wir unterstützen den Stadtbahnausbau bis nach Arnum ausdrücklich. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt in Arnum für die Entstehung einer Hochhaussiedlung sind.“ Diese passten nicht zum Stadtbild.

Ausbau bis nach Pattensen „sehr unrealistisch“

Den vom Hemminger Rat gewünschten Ausbau der Stadtbahntrasse bis nach Pattensen wird es wohl nicht geben. Dieser ist laut Thäle „sehr unrealistisch“. Die Stadt Pattensen habe den Ausbau nicht weiterverfolgt und die dazu erforderliche Trasse überbaut. „Daher fehlen jetzt die dazu erforderlichen Straßenachsen“, sagte Weske. Thäle kündigte an, dass das Bussystem in Pattensen mit Elektrofahrzeugen weiter ausgebaut werden und der in die Jahre gekommene Zentralomnibusbahnhof langfristig erneuert werden solle.

Bagger legen auf dem Gelände des geplanten Endpunkts der neuen Stadtbahnlinie gegenüber des Gartencenters Glende ein Lager an. Quelle: Stephanie Zerm

Zu der Baustellenbesichtigung waren auch Hemminger CDU-Vertreter und Mitglieder der Jungen Union gekommen. JU-Chef Kuban will 2021 bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Hannover-Land II antreten und tourt zur Zeit durch die dazugehörigen Kommunen, zu denen neben Kubans Heimatort Barsinghausen unter anderem auch Hemmingen, Pattensen und Laatzen gehören. Seit Juli ist der 33-Jährige an zwei Tagen pro Monat zu bestimmten Themen unterwegs, im September ist das Thema Mobilität an der Reihe. „Die Verlängerung der Stadtbahnlinie nach Hemmingen ist eines der Leuchtturmprojekte für eine gute Infrastruktur in der südlichen Region“, erklärte Kuban. Die Region Hannover rechnet damit, dass die neue Stadtbahnlinie nach Hemmingen-Westerfeld täglich von rund 3200 Kunden genutzt wird.

Von Stephanie Zerm