Arnum

Im Pfarrhaus an der Arnumer Bockstraße türmen sich zur Zeit noch die Umzugskartons. „Wir müssen noch vieles auspacken, Möbel aufstellen und das Büro einrichten“, sagt Kira Eiben. Zum 1. Juli hat die 27-Jährige die Pfarrstelle in der Friedenskirchengemeinde in Hemmingens größtem Stadtteil übernommen. Am 23. Juni ist sie mit ihrem Ehemann Felix und den zwei Katzen Olli und Kitty ins Pfarrhaus gezogen. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagt Arnums neue Pastorin. Vor allem die Katzen freuten sich über den Garten, in dem sie nun herumstromern können.

Bei ihrem ersten Gottesdienst am 3. Juli sei sie herzlich von der Gemeinde aufgenommen worden. „Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass das sehr gut passt“, sagt die 27-Jährige, für die es die erste Pfarrstelle ist. „Die Friedenskirchengemeinde ist sehr lebendig, es gibt viele verschiedene Gruppen und ehrenamtlich Engagierte“, lobt sie.

Neue Pastorin freut sich auf Trauungen – und ihre eigene

An ihrer ersten Predigt vor der neuen Gemeinde habe sie lange gefeilt. „Ich habe schon einen Monat vorher begonnen, mir dazu Gedanken zu machen.“ Dabei hat sie in ihrer praktischen Ausbildung zur Pastorin – das Vikariat hat sie in der Kirchengemeinde Rosdorf in der Nähe von Göttingen absolviert – bereits viele Erfahrungen gesammelt. „Ich habe dort selbstständig Gottesdienste abgehalten, Taufen und Beerdigungen durchgeführt.“ Nur eine Trauung habe sie noch nie begleitet.

Wegen der Corona-Pandemie seien die meisten Trauungen in ihrem Vikariat abgesagt worden. Daher freue sie sich ganz besonders auf ihre erste Trauung in der Friedenskirche. Da sie im vergangenen Jahr aus demselben Grund auch nur standesamtlich geheiratet habe, will Kira Eiben auch ihre eigene kirchliche Hochzeit baldmöglichst nachholen – und zwar in ihrer neuen Gemeinde. „Dazu will ich einen befreundeten Pastor anfragen“, sagt sie. In der nächsten Zeit wolle sie jedoch erst einmal richtig ankommen und die Gemeinde kennenlernen.

"Der Empfang in der Friedenskirchengemeinde war sehr herzlich", freut sich die neue Pastorin Kira Eiben. Quelle: Stephanie Zerm

Da Kira Eiben aus Hannover stammt, wo auch noch ihre Eltern und Schwester leben, freut sie sich, nun wieder in der Nähe ihrer Familie zu sein. Ihr Studium der evangelischen Theologie hatte sie in Göttingen und an der Universität Atlanta (USA) absolviert. Dabei hatte sie sich relativ spät dazu entschlossen, Pastorin zu werden. „Mein Entschluss dazu reifte erst, nachdem ich als Jugendliche ehrenamtlich in meiner Heimatgemeinde St. Nathanael in Hannover-Bothfeld mitgearbeitet und mich dort mit dem Pastor unterhalten habe“, berichtet Kira Eiben. Dieser habe sie für die Arbeit begeistert.

Kira Eiben liegt Konfirmandenarbeit sehr am Herzen

„Ich liebe es, mit Menschen über Gott ins Gespräch zu kommen und sie in ihrem Glauben zu begleiten“, sagt die 27-Jährige. Dabei liege ihr unter anderem auch die Konfirmandenarbeit sehr am Herzen. „Es ist mir wichtig, Jugendliche in dieser Phase ihres Lebens zu unterstützen.“ Im Sommer stehen jedoch zunächst zahlreiche Taufen an. „Es gibt bereits etliche Anmeldungen“, berichtet Eiben, die in Arnum wohl künftig auch öfters auf dem Rad zu sehen sein wird. „Ich mag den kreativen Prozess beim Schreiben der Predigten“, sagt sie. Am Schreibtisch bekomme sie jedoch öfter eine Denkblockade. „Dann setze ich mich aufs Rad und dann fallen mir die Sätze fast wie von alleine ein.“

Superintendent führt neue Arnumer Pastorin ein

Am Sonntag, 18. Juli, wird Pastorin Kira Eiben bei einem Familiengottesdienst auf der Wiese neben der Kirche von Superintendent Andreas Brummer in ihr Amt eingeführt. Beginn ist um 11 Uhr. Stühle stehen bereit. Wer will, kann auch eine Picknickdecke mitbringen. Der Familiengottesdienst dreht sich um die biblische Geschichte „Jesus stillt den Sturm“ und soll alle Altersgruppen ansprechen. Die Gitarrengruppe der Gemeinde spielt, und Besucherinnen und Besucher dürfen sich auch auf kleine Mitmachaktionen freuen, die sich das Familiengottesdienst-Team ausgedacht hat. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in die Kirche verlegt.

Von Stephanie Zerm