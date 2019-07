Hemmingen-Westerfeld

Die Old Virginny Jazzband hat die Saison im erstem Halbjahr 2019 im bauhof vor ausverkauftem Haus beendet. Die Band um die Musiker Uli Gehl, Ulrich Petersen, Thomas Schäffer, Mike Schultheiss und Rainer Topp trat bereits zum 20. Mal in dem Kulturzentrum in Hemmingen-Westerfeld auf. Zum dritten Mal war als Gastmusiker der Pianist Achim Kück dabei.

Old Virginny Jazzband ist Stammgast im bauhof

Mit Rhythmen aus den Bereichen Swing und Dixieland sowie Klassikern wie „Lady be good“, „Royal Garden Blues“ und „Summertime“ hat die Band das Publikum begeistert, so bauhof-Sprecherin Ingrid von Drathen. Eindrucksvoll waren auch die Soli. Ulrich Petersen intonierte mit seiner Posaune das Stück „Halle Hallelujah“ von Sidney Bechet. Trompeter Uli Gehl interpretierte eine Version von „Somebody Loves Me“. Kück begeisterte unter anderem mit dem Stück „Take Five“ von Dave Brubeck am Flügel. Für gute Stimmung sorgte auch die humorvolle Moderation der Band. Das Publikum forderte eine Zugabe: Die Musiker entließen die Gäste dann mit dem zum hochsommerlichen Wetter passenden Stück „Ice Cream“.

Kultursommer der Region im bauhof

Mit diesem Auftritt verabschiedet sich das bauhof-Team in die Sommerpause. Der nächste Auftritt gehört zum Kultursommer der Region Hannover. Die Swing-Band The Couchies spielt am Donnerstag, 22. August, ab 20 Uhr. Die Karten kosten 22 Euro, ermäßigt 18 Euro. Das Programm der neuen Saison nach der Sommerpause beginnt am Freitag, 6. September, um 20 Uhr mit der Musik-Comedy-Gruppe Vocal Recall. Die Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 17 Euro.

Karten sind im Vorverkauf bei et cetera am Rathausplatz 2 in Hemmingen, bei Schreib Gut(h) an der Göttinger Straße 62 in Arnum, in der Buchhandlung Decius im Laatzener Leine-Center sowie im Internet auf der Seite bauhofkultur.de erhältlich.

Von Tobias Lehmann