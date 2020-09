Hemmingen

1600 Euro sind am Wochenende bei einem Benefizkonzert zusammengekommen: jeweils die Hälfte für die Orgelreparatur in der Hiddestorfer Nikolaikirche und fürs Kulturzentrum bauhof in Hemmingen-Westerfeld. Zu dem Abend unter freiem Himmel mit der Old Virginny Jazzband hatte der bauhof in den Hiddestorfer Kirchgarten eingeladen.

Damit viel Geld gesammelt wird, hatte sich die Band etwas einfallen lassen: Das Publikum konnte sich seine Lieblingszugabe erkaufen. „Die Gäste wurden zunächst aufgefordert, aus sechs Titeln durch in die Hände klatschen drei auszuwählen“, erläuterte Ingrid von Drathen. Sie ist für die Öffentlichkeitsarbeit des bauhofs zuständig. „Für diese drei Titel konnten sie dann eine Spende in einen bauhof-Bauhelm legen. Der Titel mit dem höchsten Spendenbeitrag wurde gespielt: Das war „What a Wonderful World“.

Benefizkonzert für Orgelreparatur und bauhof

Laut der Nikolaigemeinde, zu der auch Ohlendorf gehört, hat die Orgel in der Kirche eine schlechte Tonlage, weil sich das Holz verzogen hat. Für die Reparatur des Instruments veranschlagt die Gemeinde etwa 15.000 Euro. Für welchen Zweck der bauhof die 800 Euro verwendet, sei noch unklar.

Spielt bis in den Abend hinein: Die Old Virginny Jazzband im Hiddestorfer Kirchgarten. Quelle: privat

Wegen der Corona-Pandemie durften nur rund 80 Besucher aufs Gelände, es gab eine Warteliste. Statt wie ursprünglich vorgesehen auf Holzbänken konnten die Besucher doch auf Stühlen Platz nehmen. Etwa die Hälfte steuerte die Kirchengemeinde bei, bei der anderen half das Freibad Arnum spontan aus, berichtete von Drathen.

Old Virginny Jazzband ist die Hausband des bauhofs

Musiker und Besucher freuten sich zudem nicht nur über den spätsommerlichen Abend, sondern auch über das 35-jährige Bestehen der Band. Ulrich Petersen (Posaune) und Rainer Topp (Trompete) sind von den Gründungsmitgliedern weiterhin dabei. Weitere Bandmitglieder an dem Abend waren Ulrich Michael Gehl, Thomas Schäffer und Matthias Stöckel, der spontan für den erkrankten Mike Schultheis eingesprungen war. Mit dem Hemminger Ben Trutz am Banjo gab es einen besonderen Gast. Auf dem Programm standen Hits wie „Sunny Side of the Street“ und „Bei mir bist du schön“, aber auch weniger bekannte Stücke wie „Button up your Overcoat“. Statt einer Pause machte Ulrich Petersen einen kleinen Exkurs zum Thema Jazz.

Dass das bauhof-Team die Gruppe mittlerweile als Hausband bezeichnet, hat seinen Grund: In 21 Jahren bauhof ist die Band mittlerweile 21-mal aufgetreten.

Von Andreas Zimmer