Mit Sorge blicken Eltern auf den Schulbeginn am Montag. Es gebe noch zu viele Mängel in sämtlichen Bereichen, um den Unterricht mitten in der Corona-Krise wieder aufzunehmen, kritisieren sie in einem offenen Brief und nennen zahlreiche Beispiele – von unzureichender Hygiene bis zu fehlender technischer Ausstattung.