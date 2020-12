Hemmingen

Der Großeinkauf für die Feiertage und das noch in der Corona-Pandemie – für viele ist das möglicherweise einer der schlimmsten Termine in diesen Wochen. Zur besseren Planung haben wir die Lebensmittelmärkte im Stadtgebiet von Hemmingen schon früher als sonst abgefragt. Jetzt ist auch das Wochenende vor Weihnachten enthalten.

Die Unternehmen antworteten unterschiedlich. Netto ist offenbar an den drei Tagen vor Heiligabend abends eine Stunde länger geöffnet, teilt aber noch nicht die Zeiten für Silvester mit. Lidl verweist lediglich auf den Aushang im Markt. Jawoll öffnet für Risikogruppen montags von 8 bis 9 Uhr in einer sogenannten Stunde der Rücksicht.

Anzeige

Einkaufen an Heiligabend und Silvester

Eines zeichnet sich ab: An den Donnerstagen, 24. und 31. Dezember, ist jeweils um 14 Uhr Schluss. Wegen der beiden Weihnachtsfeiertage am Freitag und Sonnabend, 25. und 26. Dezember, sind die Märkte danach erst wieder am Montag, 28. Dezember, geöffnet. Immerhin bleiben dann drei volle Tage, um für Silvester (Donnerstag) und Neujahr (Freitag) einzukaufen. Am Sonnabend, 2. Januar, ist der erste Öffnungstag im neuen Jahr.

Nach der aktuellen Regelung ist derzeit bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche ein Kunde pro zehn Quadratmeter und zusätzlich ab 801 Quadratmeter Verkaufsfläche ein Kunde pro 20 Quadratmeter zugelassen. Das heißt, dass in einem Geschäft mit 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche 90 Kunden gleichzeitig einkaufen dürfen. Zum Vergleich: Bislang waren bei dieser Verkaufsfläche 100 Kunden gleichzeitig zugelassen. Im Hemminger Aldi-Markt beispielsweise dürfen sich nach Angaben des Unternehmens 76 Kunden gemeinsam im Markt aufhalten. „Wie auch schon zur Osterzeit bitten wir unsere Kunden darum, gerade vor den Feiertagen entzerrt und möglichst über alle Wochentage verteilt einzukaufen“, sagt Sprecher Dr. Axel vom Schemm.

Höchstens 350 Kunden gleichzeitig im Real-Markt

Bei Real, dem größten Markt im Stadtgebiet, dürfen sich maximal 350 Kunden zeitgleich aufhalten, teilte Sprecher Frank Grüneisen mit. Die Erfahrungen im Frühjahr hätten gezeigt, dass die Kunden großes Verständnis für die Hygienemaßnahmen haben. „Darüber hinaus hat sich in den vergangenen Monaten eines, auch durch zahlreiche Studien untermauert, ganz klar gezeigt: Einzelhandelsverkaufsflächen sind keine Hotspots und bergen kein besonderes Ansteckungsrisiko. Aufgrund der großzügig bemessenen Dimensionen unserer Märkte, aber auch der Parkplätze und Malls rechnen wir nicht mit Schlangen vor unseren Märkten.“

Aktuelle Vergleichsdaten zum Vorjahr zeigen zudem, dass zwar der Bonwert, also die Summe des einzelnen Einkaufs in Euro, pro Einkauf in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen sei, die Kundenfrequenz dagegen sinkt. „Es kommen also weniger Kunden als vorher, die dann direkt ihren Wocheneinkauf tätigen“, so Grüneisen. „Dieses Kundenverhalten trägt zu einer deutlichen Entzerrung der Lage bei und sorgt zudem dafür, dass es auch im frequenzstarken Weihnachtsgeschäft noch einen Puffer auf dem Weg zur Höchstgrenze der Kundenanzahl im Laden gibt.“

Einlassampel zählt Kunden automatisch

Die Zahl der Kunden ist unter anderem mit der Zahl der Einkaufswagen begrenzt oder es gibt technische Vorrichtungen. Penny teilt mit, dass in den Märkten in Arnum und Hemmingen-Westerfeld eine sogenannte Einlassampel das Zählen der Kunden vollautomatisch übernimmt.

Öffnungszeiten der Märkte in Hemmingen

Die Zeiten im Überblick (ohne Gewähr):

Aldi (Devese, Alfred-Bentz-Straße 2): Heiligabend und Silvester von 7 bis 14 Uhr, sonst montags bis sonnabends außer Feiertage von 7 bis 21 Uhr.

Jawoll (Hemmingen-Westerfeld, Gutenbergstraße 7): Heiligabend und Silvester von 9 bis 14 Uhr, sonst montags bis sonnabends außer Feiertage von 9 bis 19 Uhr. Nur für Risikogruppen öffnet der Markt montags schon um 8 Uhr.

Ladage/ Edeka ( Arnum, Göttinger Straße 43): Heiligabend und Silvester von 6.55 bis 14 Uhr, sonst montags bis sonnabends außer Feiertage von 6.55 bis 21 Uhr. Der Bäckershop ist am 20. und 27. Dezember sowie am 3. Januar 2021 von 8 bis 11 Uhr geöffnet.

Lidl (Hemmingen-Westerfeld, Weetzener Landstraße 102): in der Regel montags bis sonnabends außer Feiertage von 7 bis 21 Uhr. „Unsere Kunden informieren wir am Filialeingang über die aktuellen Öffnungszeiten“, teilt die Pressestelle mit.

Netto (Hemmingen-Westerfeld, Carl-Zeiss-Straße 42): Zum aktuellen Zeitpunkt könne das Unternehmen noch keine Information geben, hieß es von Netto. Laut Internetseite montags bis sonnabends außer Feiertage von 7 bis 20 Uhr, aber von Montag bis Mittwoch, 21. bis 23. Dezember, von 7 bis 21 Uhr und Heiligabend von 6.30 bis 14 Uhr.

Penny ( Arnum, Göttinger Landstraße 3): Heiligabend von 7 bis 13 Uhr und Silvester von 7 bis 14 Uhr, sonst montags bis sonnabends außer Feiertage von 7 bis 21.45 Uhr.

Penny (Hemmingen-Westerfeld, Göttinger Landstraße 60): Heiligabend von 7 bis 13 Uhr und Silvester von 7 bis 14 Uhr, sonst montags bis sonnabends außer Feiertage von 7 bis 21 Uhr.

Real (Devese, Alfred-Bentz-Straße 1): Heiligabend und Silvester von 7 bis 14 Uhr, sonst montags bis sonnabends außer Feiertage von 7 bis 22 Uhr.

Von Andreas Zimmer