Das sind die Öffnungszeiten der Supermärkte in Hemmingen über die Osterfeiertage

Hemmingen

Einkaufen in den Supermärkten für die Feiertage: Wie sieht es in Hemmingen aus? Sonderöffnungszeiten wegen Corona zum Beispiel am Sonntag wird es nicht geben. Ein Markt öffnet aber an den Tagen vor Ostern früher.

Alle weisen darauf hin, dass die Warenversorgung gesichert sei. Schon seit vergangener Woche rufen sie dazu auf, den Einkauf über die Woche vor Ostern verteilt zu erledigen. Beschränken sich die Einkäufe auf Donnerstag und Sonnabend, werde es wegen der zurzeit gültigen Abstands- und Zugangsregelungen zu Wartezeiten an den Kassen und vor den Märkten kommen.

Anzeige

Wenn möglich, sollten die Kunden auch alleine einkaufen gehen – aus Schutz vor sich selbst und anderen Kunden – und damit sich die Abstände zueinander besser einhalten lassen. Zudem empfehlen die Unternehmen bargeldlose Zahlung. Die Märkte in alphabetischer Reihenfolge:

Aldi

Aldi (Devese, Alfred-Bentz-Straße 2): normal geöffnet, also montags bis sonnabends 7 bis 21 Uhr außer feiertags.

Derzeit plant Aldi weder einen Sonntagsverkauf noch verlängerte Öffnungszeiten. „Unsere Mitarbeiter brauchen Ruhephasen, um Kräfte zu sammeln, sich zu erholen, Zeit mit ihren Partnern und Familien zu verbringen“, sagte eine Sprecherin. Es sei auch im Interesse der Kunden, dass die Mitarbeiter gesund und fit bleiben. Nicolásde Lope, Sprecher der Verwaltungsratsbevollmächtigten von Aldi Nord, machte deutlich, dass die vergangenen Wochen für die Mitarbeiter sehr arbeitsreich und fordernd gewesen seien. Dieser enorme Einsatz sei nicht selbstverständlich.

Edeka

Edeka Ladage ( Arnum, Göttinger Straße): noch im Bau. Der Markt soll im Sommer dieses Jahres eröffnet werden.

Jawoll

Jawoll (Hemmingen-Westerfeld, Gutenbergstraße 7): Der Sonderpostenmarkt ist normal geöffnet, also montags bis sonnabends von 9 bis 19 Uhr außer feiertags.

Lidl

Lidl (Hemmingen-Westerfeld, Weetzener Landstraße 102): normal geöffnet, also montags bis sonnabends von 7 bis 21 Uhr außer feiertags.

„Wir bitten unsere Kunden weiterhin, ihre Einkäufe auf die gesamten Öffnungszeiten und gegebenenfalls auf mehrere Tage zu verteilen, um einen großen Kundenandrang in unseren Filialen zu vermeiden und die Einhaltung des Sicherheitsabstands sicherzustellen“, sagt Pressesprecherin Sonja Kling. Darüber informiere Lidl seit dem vergangenem Freitag auf verschiedenen Kanälen wie Social Media, über Radio-Spots und Anzeigen.

Netto

Netto (Hemmingen-Westerfeld, Carl-Zeiss-Straße 42): morgens früher geöffnet, normalerweise montags bis sonnabends von 7 bis 20 Uhr außer sonn- und feiertags, vor Ostern schon um 6.30 Uhr.

Wegen der höheren Kundenzahl öffnet Netto bereits eine halbe Stunde früher als sonst. Eine Öffnung an den Feiertagen käme nicht in Frage. „Bereits aktuell sind viele Kollegen aufgrund der verstärkten Nachfrage an den Grenzen ihrer Belastbarkeit“, erläuterte eine Sprecherin.

Für jeden Kunden einen: Einkaufswagen am Real-Markt in Hemmingen. Quelle: Andreas Zimmer

Penny

Penny ( Arnum, Göttinger Straße 3, und Hemmingen-Westerfeld, Göttinger Landstraße 60), normal geöffnet, also montags bis sonnabends von 7 bis 21.45 Uhr in Arnum und von 7 bis 22 Uhr in Hemmingen-Westerfeld außer feiertags.

Die Warenversorgung sei stabil, deswegen werde Penny an den Feiertagen nicht öffnen. „Unsere Mitarbeiter arbeiten seit Wochen an der Belastungsgrenze. Sie benötigen auch einmal Tage ohne Markt, um sich zu erholen und um das Osterfest zu feiern“, sagte Rewe-Pressesprecher Andreas Krämer. Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der Rewe Group, erklärte: „Alle, die dazu die Möglichkeit haben, sollten zumindest Teile ihrer Ostereinkäufe vorziehen.“

Real

Real (Devese, Alfred-Bentz-Straße 1): normal geöffnet, also montags bis sonnabends von 7 bis 22 Uhr außer sonn- und feiertags.

Real rät zu einer frühzeitigen Planung. „Bereits seit letzter Woche rufen wir unsere Kunden dazu auf, nicht erst am Gründonnerstag oder Ostersamstag ihre Ostereinkäufe zu erledigen“, so Pressereferentin Jasmin Voigthaus.

So können Sie Geschäften, Gastronomie und Freiberuflern in Ihrer Nachbarschaft jetzt helfen Geschäfte und Restaurants müssen schließen, Freiberufler haben kein Einkommen mehr: Viele Kleinunternehmer in der Region Hannover wehren sich jetzt mit kreativen Ideen gegen die drohende Pleite. Hier zeigen wir Ihnen, wer in Ihrer Nachbarschaft jetzt Hilfe braucht - und wie Sie diese leisten können: So können Sie helfen: Alle Einträge in einer Tabelle und auf einer interaktiven Karte

Sie benötigen selbst Hilfe? Dann tragen Sie hier Ihr Geschäft oder Ihre Aktion ein

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer