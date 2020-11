Hemmingen-Hiddestorf

Für Kirchengemeinden ist die Adventszeit eine gleichermaßen besinnliche wie gesellige Zeit – so auch für die evangelische Nikolaikirchengemeinde Hiddestorf/Ohlendorf, die in den vergangenen Jahren stets einen lebendigen Adventskalender organisierte mit allabendlichen Treffen bei verschiedenen Gemeindemitgliedern. Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist das in dieser Form dieses Jahr nicht möglich. Aber die Gemeinde von Pastor Richard Gnügge hat sich eine Alternative ausgedacht, die sie den anderen Adventskalender nennt.

Von Dienstag, 1. Dezember, an soll es 23 Tage lang jeden Abend eine Andacht in der Nikolaikirche in Hiddestorf geben. „Wir haben uns für die Kirche als Veranstaltungsort entschieden, weil es da möglich ist, die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten und die Teilnehmerzahl zu überblicken“, sagt Pastor Gnügge.

Lieder werden mit Maske gesummt

Die Andachten sollen um 18 Uhr beginnen, immer etwa eine halbe Stunde dauern und werden von verschiedenen Personen geleitet. Montags übernimmt das Organistin und Chorleiterin Anna-Lena Senk, mittwochs ist Pastor Gnügge selbst dran, der dabei jeweils von einzelnen Konfirmandinnen und Konfirmanden unterstützt wird. Außerdem werden Vikarin Rebecca Denger und einzelne Gemeindemitglieder, die sich freiwillig gemeldet haben, die Abende gestalten.

„Pro Woche wird es ein Andachtsblatt mit Liedern geben, die den Abend einrahmen“, sagt Pastor Gnügge. „Den Mittelteil der Andacht gestalten die jeweils Verantwortlichen individuell mit Texten, Geschichten oder Gebeten.“ Die Lieder können allerdings coronabedingt nicht gesungen werden, denn alle Gäste müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Manchmal werden wir musikalische Untermalung haben, mache Lieder werden wir mit Maske summen“, sagt Gnügge.

Spezieller Service für Daheimgebliebene

Maximal 34 Erwachsene können zu den Adventskalenderabenden in die Kirche kommen. Diese Zahl kann aber nur unter bestimmen Voraussetzungen erreicht werden. „Wir haben 17 Doppelplätze, auf denen Menschen nebeneinandersitzen können, die aus dem gleichen Haushalt kommen“ erläutert Gnügge. „Wenn also 17 Leute aus verschiedenen Haushalten kommen, dann ist die Kirche voll.“ Kinder könnten allerdings auch auf dem Schoß der Eltern sitzen, sodass eventuell sogar die maximal erlaubte Besetzung von 50 Menschen erreicht werden könne. Anmeldungen sind nicht erforderlich, die Kontaktdaten der Gäste werden vor Ort aufgenommen.

Warum ist es der Gemeinde so wichtig, trotz Corona solche Andachten zu veranstalten? „Wir haben bei anderen Aktionen wie an St. Martin erlebt, dass gerade jetzt das Bedürfnis da ist, als Gemeinde zusammenzukommen und gemeinsam zu beten, auch mit Maske und Abstand“, sagt Gnügge.

Für diejenigen, die aus Sorge vor möglichen Infektionsrisiken lieber zu Hause bleiben, hat sich die Gemeinde auch etwas überlegt. „Die können sich bei uns telefonisch oder per E-Mail melden, dann bringen wir das Andachtsblatt vorbei. Dann können sie wenigstens mitlesen und mitdenken, wenn um sechs die Glocke läutet.“

Ob der Adventskalender wirklich wie vorgesehen bis Heiligabend stattfinden könne, ließe sich derzeit nicht voraussagen, sagt Gnügge. Man plane von Woche zu Woche, die Vorgaben könnten sich ständig ändern.

Von Yannick von Eisenhart Rothe